Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu - Son Dakika

Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da restoran ve kafeler 1 Haziran tarihinde açılacak, konaklama tesillerinin açılış tarihi ise, 22 Haziran olarak ön görülüyor.

Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da restoran ve kafeler 1 Haziran tarihinde açılacak, konaklama tesillerinin açılış tarihi ise, 22 Haziran olarak ön görülüyor. Turizm sezonu için hazırlıkların başladığı adaya tatilcilerden önce tamirci, toptancı ve işçiler gidince Geyikli feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı. Adaya çalışmak üzere gidenlerden izni olanlar feribota alındı, olmayanlar ise geri çevrildi.

Koronavirüs salgını sürecinde hasta sayısındaki düşüş ile birlikte Türkiye'de normalleşme adımları atılmaya başladı. 1 Haziran'da restonalar ve kafelerin açılması kararlaştırıldı. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da hareket başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında haftada bir gün yapılan feribot seferi için Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli feribot iskelesinde hem araç hem de aya olarak yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ancak bu kez tatilci yoğunluğu değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu yaşandı. Adadaki işletmelerin bakım onarım ve tamir işlerinde çalışmak için gelen ustalar dışında bağlarda çalışmaya gelen işçiler ise yine adanın zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan toptancıların oluşturduğu yoğunlukta polis ve jandarma sıkı bir denetim uyguladı. Geyikli feribot iskelesinde feribota binmek için bekleyen yayalara sosyal mesafe uyarısı yapıldı Yaya ve sürücülerin girişte ateşleri ölçüldü. Ayrıca, adaya gidiş için önceden kaymakamlığa yaptıkları izin başvurusu neticesinde isimleri jandama ve polise bildirilmeyenler, listede isimleri olmadığı gerekçesiyle feribota alınmadı.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN ADAYA ALINMAMASI TARTIŞILIYOR

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte adada erken aldıkları tedbirler kapsamında şuana kadar koronavirüs vakası görülmediğini belirtti. Başkan Yılmaz, Bozcaada son yıllarda turizmin cazibe merkezi haline geldi. Hali hazırda yaz aylarında normal talepte günlük 10-15 misafir ağırlıyor. Ancak bu yaz için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun vazgeçmeyeceği 3 temel nokta var. Maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe. Sosyal mesafe Bozcaada'da uygulandığı zaman 7 bin 700 civarında olan yeme içme tesislerindeki oturma kapasitesi otomatik olarak 3 binlere düşecek. Bozcaada'da 4 bin 300 civarında yatak kapasitesi var. Sosyal mesafenin uygulanması durumunda ada sokaklarının dar olması, yeme içme tesislerinin kapasitesinin yüzde 50 düşecek olması nedeniyle Bozcaada'ya konaklamasız gelecek misafirlere yönelik bir takım önlemler almak için tüm paydaşlar ile bir tartışma içerisindeyiz. Günübirlik gelen misaferler belli bir kota ile mi alınacak, belli bir süre içinde mi alınacak, ya da hiç alınmama gibi bir durum olabilir mi diye bir fikir alış verişi yapılıyor. İlerleyen süreçte hem Bozcada halkını, hem de esnafını üzmeyecek, gelen misafirlerin de burada sağlıklı bir yaşam geçireceği planlama üzerinde uzlaşılacaktır dedi.

KONAKLAMA TESİSLERİ 22 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Bozcaada'daki konaklama tesislerinin açılış tarihi koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta alınan karar ile Nisay anı sonuna erlenmişti. Sonrasında yeni bir karar ile konaklama tesislerinin açılış tarihi 31 Mayısa ötelendi. Ancak, konaklama tesislerinin açılış tarihinin 22 Haziran'da olması yönünde yeni bir düşünce ortaya atıldı. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada'nın bütün paydaşları olarak oluşturduğumuz bir ortak akıl ile adada sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir turizm için taslak plan hazırladı. 1 Haziran itibariyle restoran ve cafelerimiz Türkiye ile eş zamanlı olarak açılıyor. Ancak konaklama tesisleri için bir adım daha geriden gitmenin sağlıklı olacağını düşündük. Konaklama tesislerinin 22 Haziran'da açılması planlanıyor. Haftada bir gün yapılan feribot seferlerinin de önümüzdeki haftadan itibaren 22 Haziran'a kadar haftada 3 gün yapılması düşünülüyor. Sonrasında yeni bir düzenleme ile seferler hergün yapılacaktır diye konuştu.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN GELMESİNİ İSTEYEN DE VAR, İSTEMEYEN DE

Adada berber dükkanı bulunan Mahmut Tezcan, Bana göre Bozcaada'ya herkesin gelme hakkı var. Çünkü özgürlük var. Ben istediğim zaman bir yere gidebiliyorsam onlar da gelebiler. Bir kontrol mü olur, nasıl olur bilmiyorum ama herkes gelmeli. Sosyal mesafe ile kendimizi koruyacağız. Günübirlikçilerden para kazananlar da var. Onların da ekonomiye katkısı var dedi.

Nalbur dükkanı bulunan Ali Şener, Günübirlikçilerin adaya alınmaması konusuna sıcak bakmıyorum. Diğer insanları da tatilden muhrum etmek doğru değil. Bu karar günübirlik adaya gezmeye gelenler için iyi olmaz. Günübirlikçilerin adaya alınmaması turizmi etkiler. Ben gelmelerinin iyi olacağını düşünüyorum. Ada girişinde sistemli bir kontrol olursa adalılar olarak biz de rahat ederiz diye konuştu.

Bozcaada'da yaşayan Esin Erel isimli vatandaş ise, Adadaki kapasitenin aşılmaması açısından sağlık en önemli unsur olduğu için günübirlikçilere belirli bir engel getirilmesinden yanayım diye konuştu.


Ege Denizi, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu - Son Dakika

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