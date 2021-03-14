Turizm danışma ofisinin duvarındaki sprey boya kalıntıları görevlilerce silindi - Son Dakika

Edirne'de Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarına kimliği belirsiz bir kişi tarafından sprey boya ile verilen zarar görevlilerce giderildi.

Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerin dizilişi nedeniyle "altın üçgen" diye anılan tarihi alanda bulunan Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarına geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz bir kişi tarafından sprey boyayla zarar verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgeye gelerek, çalışma başlattı.

Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birinin boyalı eliyle danışma ofisinin duvarına bıraktığı izden de parmak izi aldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ofisin duvarındaki sprey boya kalıntıları, görevlilerce temizlendi.