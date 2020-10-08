Turizm Danışmanı Osman Ayık: "Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı" - Son Dakika

Turizm Danışmanı Osman Ayık: "Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı"

08.10.2020 14:49
Turizm Danışmanı Osman Ayık:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı, turizmci Osman Ayık, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttığını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı, turizmci Osman Ayık, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttığını bildirdi. Ayık ayrıca, İngiltere'nin kriterlere uyan ülkelere turist gönderdiğini ve Türkiye'nin sağlık istatistiklerini takip ettiğini söyledi.

TUROFED'in önceki dönem başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı turizmci Osman Ayık, Covid-19 salgın döneminde alınan önlemler ve seyahat kısıtlamalarıyla birlikte turist ihbarının zorlaştığına, buna bağlı olarak da aktif pazar sayısının azaldığına işaret etti. Osman Ayık, salgın şartlarında Türkiye'deki seyahat endüstrisinin çok iyi bir sınav verdiğini belirterek, "Türkiye'de salgın koşullarında güvenli ve sağlıklı tatil yapılabileceğini ispat ettik. Türkiye 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile diğer destinasyonlar arasında bir adım öne çıktı. Bunun semeresini önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz" dedi.

Dünyada pandemi nedeniyle düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısının azaldığını aktaran Ayık, "Sağlıklı çalışan destinasyon sayısı ise çok az. Düzenli turist akışı sağlayan ülkeler arasında Rusya, Ukrayna, BDT'nin bazı ülkeleri, Romanya, Polonya ve Balkanlar kaldı. Ukrayna bu dönemde en fazla artış gösteren ülke oldu. Ukrayna'dan Eylül ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi" diye konuştu.

"Salgın gündemden düşse dahi 2019 rakamlarına ulaşmak kolay olmayacak"

Osman Ayık, 2021 yılında da 2019 rakamlarını yakalamanın zor olacağını ifade ederek, "Salgın şartları gündemden düşse dahi 2021 yılında 2019 yılı rakamlarına ulaşmak çok kolay olmayacak. Türkiye gibi ağırlıklı olarak paket tur ile çalışan ülkeler daha şanslı olacak. Ancak bunu bazı şartlar belirleyecek. Seyahat endüstrisi ne kadar hasar aldı bilmemiz gerek. Belki uçak bulmak zor olacak. Bazı nedenlerden dolayı belki 2021 yılında arzu ettiğimiz sayılar ortaya çıkamayabilir. Ama 2021 yılı 2020 yılından daha iyi olacak. 2019 yılı rakamları hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken" dedi.

"İngiltere Türkiye'nin sağlık istatistiklerini takip ediyor"

İngiltere'nin turist göndereceği destinasyonlar için Covid-19 ile ilgili bazı kriterler belirlediğine işaret eden Ayık, "İngiltere kriterlere uyan ülkelere turist gönderiyor, kriterler yerine getirilmeyince de turist göndermeyi kesiyor. İngilizler sağlıkla ilgili istatistikleri takip ediyorlar. Türkiye'nin istatistikleri, bu dönemde kriterlere uygun bulunmadı ve satışa kapandı. Türkiye, İngilizlerin istediği kriterleri yeniden sağlarsa İngiltere Türkiye'yi destinasyon olarak yeniden açacaktır" açıklamasını yaptı.

"Eylül ayıyla yerli turist sayısı azaldı"

Eylül ayıyla birlikte yerli turist sayısında azalma yaşandığına da dikkati çeken Ayık, "Antalya'daki otellerin ciddi bir kısmı şu anda açık. Eylül ayı ile birlikte yerli turist sayısı azaldı. Ekim ayından itibaren bazı tesisler sezon nedeniyle doğal olarak kapanmaya başlar. İçinde bulunduğumuz şartlar altında Turizmin seyri kötü değil. Ekim ayı da Eylül ayında olduğu gibi iyi gidiyor. Bu yıl Antalya için hedef 3,5 ile 4 milyon arasında turist. Bu sayıların tutacağına inanıyorum. Ancak kış turizmi için gerekli olan toplantı grupları ve spor turizmi maalesef bu yıl yok denecek kadar az olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Turizm Danışmanı Osman Ayık: Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı
Turizm Danışmanı Osman Ayık: Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı

Antalya, turist, Turizm, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm Danışmanı Osman Ayık: 'Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı' - Son Dakika Ekonomi

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