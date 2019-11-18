"Turizm'de 2020 yılı Ağrı'nın olmalı"

Ağrı Sivil Toplum Platformu İcra Kurulu, yaptığı açıklama ile Turizm'de 2020 yılının "İshak Paşa Sarayı Yılı" olmasına yönelik başlatılan kampanyaya tüm Ağrılıların sahip çıkması gerektiğini bildirdi.



AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin önceki günlerde kamuoyu ile paylaşarak sosyal medyada Ağrılılar tarafından büyük destek gören "2020 İshak Paşa Yılı Olsun" açıklamasının Ağrı açısında önemli bir turizm hamlesi olduğunun bildirildiği açıklamada; " Ağrı Sivil Toplum Platformu olarak, Ağrı'ya dair yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, gerekirse birlikte hareket etmek üzerine kurulu olan bir anlayışa sahibiz. Bu anlamda ilimizin önemli bir kültürel değeri olan İshak Paşa Sarayı'nın gerek ülke gündeminde olması gerekse ulusal gündeme taşınmak istenmesi ile ilgili ortaya atılan bu fikrin desteklenmesi gerekiyor.



99 yılda tamamlanarak Anadolu'nun incisi konumunda bulunan İshak Paşa Sarayı'nı Ağrı'da görmek için gelenler yanlızca İshak Paşa Sarayı'nı değil, etrafında konumlanmış Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin izi, Meteor Çukuru, Urartu Kalesi Ahmed-i Hani Türbesi ve Müzesi gibi inanç ve kültür turizminin önemli merkezlerini de ziyaret etmişi olacaklardır.



Ağrı'ya gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış meydana gelecek, gerek ilimizin gerekse bölgemizin terörle anılmak yerine, Dünya kenti olması yönünde önemli bir hamle gerçekleştirilmiş olacaktır.



Bu bağlamda yapılan çalışmanın nihayete erdirilebilmesi için gerekli kamuoyu desteğinin, siyasi düşüncelerin bir kenara atılarak verilmesi, Ağrılı önemli isimlerin ikna ve algı çalışmaları noktasında destek vermesi, Ağrılıların sosyal medyada kampanyayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımızı etiketleyerek paylaşması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI