Turizm'de ilk hedefe ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm'de ilk hedefe ulaşıldı - Son Dakika

Turizm'de ilk hedefe ulaşıldı

6 saat önce

2019 Yılı resmi veriler Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Turizm'de ilk hedefe ulaşıldı, System.String[]

2019 Yılı resmi veriler Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bu verilere göre ilk defa 1 Milyon rakamına ulaşıldı.


2019 yılında şehrimizde yapılan konaklama ve geceleme sayısı 1 milyon 032 bin 064 olarak kayda geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Valimiz Okay Memiş geldiği günden beri "Üreten Bir Kent" ve 1 milyon turist hedefini belirlemiş birçok kişi buna inanmamış ancak Turizm Otomasyon Sistemi istatistik verilerine göre 1 milyon rakamı an itibariyle aşılmıştır" dedi.


Yeni hedef 1.5 milyon


Artık yeni hedefin 1.5 Milyon geceleme olduğunu ve bunun artık hayal olmadığını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Bu potansiyelimizin olduğunu herkes gördü. İlimiz kış olduğu kadar yaz turizmi, kültür ve inanç turizmi ile doğa ve spor turizminde hızlı bir imaj yakalamış aranan ve tercih edilen bir turizm merkezi olmaya başlamıştır" dedi.


Kış Turizm Merkezleri İçerisinde Türkiye İkinciliği


Ayrıca 2018-2019 ( Aralık-Ocak-Şubat-Mart) Kış Turizm Merkezleri karşılaştırması da yapıldı. Buna göre sadece bu aylarda Palandöken Kış Turizm Merkezi Otellerinde 281 bin 992 geceleme ve otellerin doluluk oranı yüzde 62.83 olarak gerçekleşmiş bu verilerle Türkiye'deki önemli kayak merkezleri içerisinde Erzurum Türkiye 2.'si oldu. - ERZURUM

Okay Memiş, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi Patara yılı ilan ettik (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE

Son Dakika Haberleri
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 17:07:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm'de ilk hedefe ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]