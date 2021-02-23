Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı - Son Dakika

Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı

23.02.2021 20:29
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı, System.String[]

Kuşadas Turizm sektörü değerlendirme toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Korumar Otel'de yapıldı.

Kuşadas Turizm sektörü değerlendirme toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Korumar Otel'de yapıldı. Salgın gölgesinde geçen 2020 yılının masaya yatırıldığı buluşmada, sektör temsilcileri tarafından hükümetin turistik işletmelere destek vermeye devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Turizm Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleşen buluşmaya ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adü Turizm Fakültesi Dekanı Aziz Bostan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Liman Başkanı Kürşat Biçici, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası TÜRSAB BTK Başkanı Eda Yurtcan, ATRO Başkan Vekili Celal Küçük, KODER Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden ile Kuşadası'ndaki sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer tarafından katılımcılara, pandemi gölgesinde geçen 2020 sezonunda Aydın'ın turizm istatistikleri hakkında bilgiler verildi. 'Güvenli Turizm Sertifikası' alarak Kuşadası ve Didim'de geçen yıl kapılarını ziyaretçilere açan turistik işletmelerde alınan koronavirüs tedbirlerinden bahsedildi.

Turizm çalışanları aşılanmalı

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı ve Peninsula Tur Genel Müdürü Fahrettin Çiçek ise koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün yaşadığı sorunları dile getirdi. Devletin turizm sektörüne destek vermeye devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasını, ayrıca turizm sektöründe çalışanlara da öncelikli olarak Covid-19 aşısı yapılması gerektiğini vurguladı.

Desteğe her zaman hazırız

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi sürecinin başından bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek "Turizm sektörünün yaşadığı sancılar hepimizi dolaylı yoldan da olsa etkiliyor. Salgın sürecinde bize olan yardım talepleri de oldukça arttı. Kentimizin gelirinin yüzde 99'u turizme bağlı olduğu için sektörün kapalı olması çalışanları çok etkiledi. Bu bağlamda kafe ve restoranların açılış tarihi üzerinde çalışılması ve bir an önce açıklanması doğru olacaktır. Biz Kuşadası Belediyesi olarak herkese elimizden geldiğince destek vermeye hazırız" dedi.

Duyarlı olmamız gerekiyor

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise "Buraya gelerek toplantıya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Dile getirilen sorunların üzerimize düşen kısmını gerekli yerlere ileteceğiz. Koronavirüs ile olan mevcut mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Burada sadece bir sektörün alınan tedbirlere uyması yeterli değil. Dolayısıyla bütün sektörlerin, bütün kesimlerin bu alanda duyarlı olması gerekli. Bu bakımdan normalleşme sürecini yaşamamız bize bağlı" diye konuştu.

Toplantıda konuşan KODER Başkanı ve TÜROFED başkan yardımcısı Tacettin Özden de turizm sektörünün salgından dolayı zor bir dönemden geçtiğini belirterek, " Hem hizmet sektörü hem konaklama sektörü ikisinde de ciddi sıkıntılarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde bir normalleşme olur. Burada kimsenin yapabileceği bir şey yok. Malum hepimiz biliyoruz dünya bu konuyu yaşıyor, çünkü dünyanın yaşadığı bir sıkıntı. Dünyanın normalleşmesi lazım, dünya normalleşince ancak bizden aynı paralel evren normalleşeceğiz. Güvenlik turizm sertifikasıyla beraber Türkiye dünyanın bir örnek oldu. özellikle 2020 yılındaki turizm sürecinin yönetilmesinden çok ciddi bir örnek oldu. Dünyanın bir çok ülkenin önüne geçtik biz ve bu artık kalıcı hale gelecek öyle görünüyor bizim sektörde " dedi. - AYDIN

Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı

Hüseyin Aksoy, Kuşadası, Turizm, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası'nda yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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