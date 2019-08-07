Turizm destinasyonu Kastamonu, Gastronomi Festivali'ne hazırlanıyor

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, ilçe belediye başkanları ve etkinliğe öncülük eden Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda festival hakkında detaylar paylaşıldı.

800'den fazla yemek çeşidine sahip Kastamonu'nun doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkıp tanıtarak, ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak üzere kurulmuş olan Dünya Mirası Kastamonu İnsiyatifi (DMKİ) öncülüğünde, Kastamonu Valiliğinin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek ve Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtacak Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yılki teması "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" olarak belirlenen festivalle ilgili detayların aktarıldığı basın toplantısı, 6 Ağustos 2019'da Kastamonu Belediyesinde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu'nun, ilçe belediye başkanları ve Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kastamonu'nun mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu festivalle ilgili şunları ifade etti: "Böyle bir organizasyonun Kastamonu'ya çok büyük katkısı olacağına eminim. Gastronomi herkesi kucaklayan bir alan. Belediyemizin yürekten desteklediği Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali'nin Kastamonu'nun tarihi kültürel, doğal ve gastronomik zenginliğin herkese tanıtacağından eminim. Festivalimiz boyunca gastronomi dünyasının değerli isimlerini şehrimizde ağırlayacağımız için heyecanlıyız. Bu değerli projede emeği geçen, Kastamonu'ya katkı sağlayan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum".

Üyeleri arasında Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Dr. Atıf Uğurlu gibi Kastamonu'nun önde gelen isimlerinin yer aldığı DMKİ'nin sözcülüğünü üstlenen Gülsen Kırbaş, "Festival için hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Bugüne kadar şehrimizin mutfağını hep İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtmaya çalıştık. Artık herkesin Kastamonu'ya gelmesi ve bu lezzetleri yerine deneyimlemesi gerekiyor. Kastamonu'nun geleneksel tatlarını tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya duyurmasını amaçladığımız Kastrofest, kentin gastronomi turizmi alanındaki tanıtımı için büyük bir adım olacak" dedi.

Festivalin sponsorları arasında yer alan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve DMKİ üyesi Kastamonulu iş insanı Mehmet Reis ise şu ifadeleri kullandı: "Kastamonu'da 800'den fazla yemek çeşidi var; her ilçemizin farklı yemekleri mevcut. Bu zengin mutfak kültürünün herkese tanıtılması için DMKİ olarak yola çıktık. Kastrofest, Kastamonu'nun gastronomi turizminde markalaşması için bu alanda kente katma değer yaratacak ve bir ilki gerçekleştirecek. Bundan sonra festivalin sürdürülebilir olması da çok önemli. Gaziantep ve Hatay bunu başardı. Biz de festivalle başlayarak, yöresel mutfak mirasımızı tanıtmaya yönelik, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz".

FESTİVAL PROGRAMI ÇOK RENKLİ

Hazer Amani, Danilo Zanna, Sahrap Soysal gibi gastronomi dünyasının yıldız isimlerinden gastroshowlar, "Geleneksel Kastamonu Köy Yemekleri" gibi birbirinden eğlenceli yemek yarışmaları, "Kastamonu Ev Yemekleri", "Kastamonu Saray Mutfağı" gibi geleneksel Kastamonu mutfağını yansıtan atölyeler, "Geleneksel Kastamonu Mutfak Avadanlıkları" sergisi ve çocuk etkinlikleri ile dolu dolu bir içerik sunacak Kastrofest'in konuk ülkesi ise İtalya olacak. İtalya'nın yeni nesil şeflerinden Michele Esposito Sahrap Soysal ile birlikte yapacakları gastroshowda, Kastamonu ve İtalya'nın geleneksel erişte ve makarnalarını birlikte yorumlayacak. Festivalde ayrıca etkinliğe destek veren kuruluşlardan Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde, gastronomi ve turizm dünyasından uzman isimlerin katılımıyla "Gıdanın Geleceği" üst başlıklı paneller ve söyleşiler düzenlenecek. İtalyan konuklar arasında yer alan Ayrıca Rareche Organik Çiftliği'nin kurucusu, sürdürülebilir tarım uzmanı Valentina Stinga ise bu çerçevede "Sürdürülebilir Tarımda Geleneksel Ürünlerin Önemi" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. "Kenevirin Dönüşü", "Duayenlerden Kastamonu Mutfak Kültürü başlıklı söyleşiler" ve "Geleneksel Mutfaklar ve Gastro Turizme Etkileri" gibi paneller de festival programında yer alan diğer etkinlikler olacak.

27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, Kastamonu'nun tarihi kültürel, doğal ve gastronomik zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda en doğru mesajlarla tanıtacak. Festivalin, Kastamonu'nun tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş yerel gastronomik değerini öne çıkartarak kentin "yükselen turizm destinasyonu" olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.