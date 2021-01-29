Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi - Son Dakika

Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi

29.01.2021 00:49

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü kasap Nusret Gökçe, Duabi'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşterilerinin ısrarla sorduğu, "Karabağ kimindir?" sorusuna duyarsız kalıp yanıt vermedi. Turizm elçisi olarak seçilen Nusret'in bu tavrı sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada 33 milyondan fazla takipçisi bulunan Nusret Gökçe yaptıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Saltbea hareketi ile dünya çapında bir ün kazanan Gökçe'nin, Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşteriler bir video çekti.

"KARABAĞ KİMİNDİR?" SORUSUNA YANIT VEREMEDİ

Azerbaycanlı müşteriler videoda Nusret Gökçe'ye ısrarla, "Karabağ kimdir?" sorusunu yöneltti. Bu soruya duyarsız kalan Gökçe, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

TÜRKİYE'NİN TANITIMI İÇİN SEÇİLMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Nusret'i Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek isimler arasında göstermişti. Nusret için yapılan açıklamada,"Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et'i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı" ifadeleri kullanılmıştı.

Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, Karabağ Azerbaycan'dır diyemedi

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Son Dakika Magazin Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, 'Karabağ Azerbaycan'dır' diyemedi - Son Dakika Magazin


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