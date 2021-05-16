- Turizm faaliyetlerine yeni soluk: "Yamaç Paraşütü" - Son Dakika

- Turizm faaliyetlerine yeni soluk: "Yamaç Paraşütü"

16.05.2021 11:26

- Turizm faaliyetlerine yeni soluk: "Yamaç Paraşütü" Yamaç paraşütü eğitimleri yoğun ilgi görüyor Kıyı kesimlerinde yapılan çift kişilik uçuşlar İnönü'de de yapılabiliyor İnönü Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Metin Sözsoy: "Eskişehir'de havacılık turizmi sürdürülebilir hale...

- Turizm faaliyetlerine yeni soluk: "Yamaç Paraşütü"

Yamaç paraşütü eğitimleri yoğun ilgi görüyor

Kıyı kesimlerinde yapılan çift kişilik uçuşlar İnönü'de de yapılabiliyor

İnönü Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Metin Sözsoy:

"Eskişehir'de havacılık turizmi sürdürülebilir hale geldi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezlerinden biri olarak bilinen "Yamaç Paraşütü" sporuna olan ilgi her geçen gün artıyor.

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde yer alan sportif havacılık faaliyetleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çevrede bulunan diğer şehirlerden gelen kişilerin de katılım gösterdiği sportif faaliyetler, havacılık turizmine katkı sağlıyor. İnönü Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından verilen "Yamaç Paraşütü" eğitimleri ise adrenalin tutkunlarının gözdesi oluyor. 5 kademeli yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılar, uluslararası geçerliliği bulunan sertifika almaya hak kazanıyor. İnönü'nün yüksek dağlarından yapılan uçuşlarla birlikte ortaya çıkan paraşüt manzaraları ise görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Yakın gelecekte bu turizm türünü hızlandırmak istiyoruz"

Yamaç paraşütü eğitimleri hakkında bilgiler veren İnönü Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Metin Sözsoy, Eskişehir'de havacılık turizminin geliştiğini söyledi. Genellikle kıyı kesimlerde yapılan çift kişilik uçuşlara İnönü'de de talep olduğunu ifade eden Başkan Sözsoy, "Eskişehir'de havacılık turizmi sürdürülebilir hale geldi. Hem yakın hem de uzak illerden talepler var. Son 2 yıldır da Ölüdeniz ve Alanya gibi kıyı kesimlerde yapılan tandem dediğimiz çift kişilik uçuşlara İnönü'de de talep var. İç bölgelerde, İnönü dolayısıyla Eskişehir'e talepler artmaya başladı. Biz de yakın gelecekte bu turizm türünü hızlandırmak istiyoruz. İnönü bölgesi sportif havacılık için coğrafi açıdan ve hava akımları açısından çok uygun bir yer. Yakınlardaki illerde de birkaç yer var ancak daha emniyetli ve performanslı uçuşların olduğu yer İnönü" diye konuştu.

"Hem FAI hem de THK onaylı sertifika almaya hak kazanıyorsunuz"

Yamaç paraşütü programında verilen eğitim faaliyetlerinden bahseden Metin Sözsoy, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Yamaç paraşütü eğitim süreci 5 kademeye ayrılıyor. İlk önce temel eğitimle başlıyorsunuz ve yaklaşık 30 saat kadar nazari ders gördükten sonra yer de paraşütle çalışmalarını tamamlıyorsunuz. Daha sonra minimum 7 defa irtifa süzülüşü yapıyorsunuz. Bu uçuşlarda 2 eğitmen size refakat ediyor. 1 eğitmen telsiz yardımıyla öğrenciyi tepeden kaldırırken, diğer eğitmen de iniş alanında öğrenciyi indiriyor. 7 kez bu uçuşları yaptıktan sonra hem Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun hem de Türk Hava Kurumu'nun onayladığı sertifikayı almaya hak kazanıyorsunuz. Temel eğitim böylece tamamlanmış oluyor. Daha sonrasında ise pilot eğitimleri var, tabi bunların günleri ve uçuş sayıları farklı."

"Dikkatli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirdik"

Pandemi sürecinde eğitim verilen kursiyer sayısını azalttıklarını söyleyen Başkan Metin Sözsoy, "Pandemi süreci bizi de kısıtladı. Pandemi tedbirlerine uyarak eğitimlerimizi sürdürdük. 2 eğitmenin yönettiği bir kurs organizasyonunda müfredat gereği 14 kursiyer alabiliyorken, biz bu sayıyı 7'ye düşürdük. Dikkatli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirdik" ifadelerini kullandı.

- Turizm faaliyetlerine yeni soluk: Yamaç Paraşütü
- Turizm faaliyetlerine yeni soluk: Yamaç Paraşütü
- Turizm faaliyetlerine yeni soluk: Yamaç Paraşütü
- Turizm faaliyetlerine yeni soluk: Yamaç Paraşütü

Yamaç Paraşütü, Havacılık, Turizm, İnönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Turizm faaliyetlerine yeni soluk: 'Yamaç Paraşütü' - Son Dakika


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