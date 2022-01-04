Turizm Fakültesi Dekanı Sökmen'den Taşköprü ziyareti - Son Dakika

Kastamonu Üniversite Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından, Belediye Başkanı Çatal ve Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Sökmen'e, ilçenin tarihi yerlerini gezdirerek, yeni projeler hakkında bilgi verdi.
Sökmen, Kent Tarihi Müzesi, Pompeipolis Antik Kenti, Taşköprü Belediyesi Aşevi, Taşköprü Belediyesi Konukevi, Tekke Camisi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.
Heyet daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Tatlı'ya ziyarette bulundu.
Kaynak: AA
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