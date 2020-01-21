Turizm Fakültesi, Erzurum için büyük önem taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm Fakültesi, Erzurum için büyük önem taşıyor - Son Dakika

Turizm Fakültesi, Erzurum için büyük önem taşıyor

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Turizm Fakültesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Turizm Fakültesi, Erzurum için büyük önem taşıyor, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Turizm Fakültesinde çeşitli incelemelerde bulundu.


Göreve geldiği günden itibaren bölüm ve birim ziyaretlerini gerçekleştiren Rektör Çomaklı bu kapsamda; Turizm Fakültesi yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi, Turizm İşletmeciliği ile Turizm Rehberliği bölümlerinde görevli akademisyenler ile bir kez daha bir araya geldi.


Turizmin, geçmişten günümüze kadar olan zaman dilimi içerisinde daima toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, turizm potansiyeli yüksek ve her yönüyle gelişime açık olan Erzurum'da, ihtiyaç duyulan kalifiye personellerin yetiştirilmesinde Turizm Fakültesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Turizm sektörünün kültürlerarası iletişimde hem etkileşimsel, hem de kişilerarası nitelik taşıdığını belirten Rektör Çomaklı: "Ülkelerin ekonomik anlamda da gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayan turizm sektörü, kültürlerarası iletişimde vazgeçilmez ve çok önemli bir hale geldi. İnsanlar eğitim, işletme organizasyonları, diplomatik süreçler, turistik geziler, siyasal ve ekonomik kısıtlılıklar gibi nedenlerle farklı kültürlerle temasa yönelmeye başladı" dedi.


" Palandöken'den Azami Verim Almalıyız"


Bu yöndeki gidişatı fırsata çevirmek gerektiğine değinen Rektör Çomaklı, Türkiye'de yoğun olarak yaz aylarına toplanmış olan turizm faaliyetlerini yılın diğer aylarına yaymada önemli bir turizm türü de kış ve dağ turizmini bu bağlamda oldukça önemsediğini belirtti. Türkiye'nin kış ve dağ turizmi bakımından son derece elverişli kaynaklara sahip olduğunu bunların başında da Palandöken geldiğini söyleyen Çomaklı, bu potansiyelden azami verim almak ve şehre katma değer sağlamak için Turizm Fakültesinin yoğun gayret gösterdiğini vurgulayarak, bölgemizde turizm sektörünün gelişmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesinde Turizm Fakültemiz üstlendiği misyonu kıymetli bulduğunu ve bu noktada gereken tüm desteği sonuna kadar sağlayacakları ifade etti. - ERZURUM

Erzurum, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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