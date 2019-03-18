Son Dakika Haberleri: Turizm Fakültesi ile İşkur Arasında Protokol

Turizm Fakültesi ile İşkur Arasında Protokol

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Turizm Fakültesi ile İşkur Arasında Protokol, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek 'İşbaşı Eğitim Programı' ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin mesleğe hazırlanma, iş arama, iş bulma ve kendini geliştirme becerilerini artırmak amaçlanıyor. Protokol kapsamında ayrıca istihdam fuarı, kariyer günleri, stant çalışmaları, sınıf toplantıları sektörel oturumlar gibi ortak etkinlikler düzenlenecek.

İş birliği protokol hakkında bilgi veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, "İşbaşı Eğitim Programı ile öğrencilerimiz İŞKUR desteği ile sektörde kendi alanlarında staj yapma olanağına kavuşacaklar. Böylelikle öğrencilerimiz mezun olduğunda hem teorik eğitimi almış hem de uygulamalı olarak sektörü yakından tanımış olarak mesleğe adım atacaklar. Bunun yanında öğrencilerimizin iş bulmaları ve kariyerleri için de çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu öğrencilerimiz için de sektör için de oldukça önemli bir fırsat." diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:34 Kaynak: İHA

İŞKUR, Güncel
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