Turizm Fakültesi'nin kalitesi tescillendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm Fakültesi'nin kalitesi tescillendi - Son Dakika

Turizm Fakültesi'nin kalitesi tescillendi

6 saat önce

SUBÜ Turizm Fakültesi, TURAK tarafından gerçekleştirilen tüm denetim ve değerlendirmeleri tamamlayarak akredite oldu.

Turizm Fakültesi'nin kalitesi tescillendi, System.String[]

SUBÜ Turizm Fakültesi, TURAK tarafından gerçekleştirilen tüm denetim ve değerlendirmeleri tamamlayarak akredite oldu. Turizm Fakültesi Dekanı Sarıışık, sürecin tamamlanması ile birlikte fakültenin kalitesinin tescillendiğini ifade etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği programı, 29 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan değerlendirme ve denetlemeler ile ilgili süreçleri tamamlayarak Mart 2020 - Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Turizm Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu Yükseköğretim Turizm Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama esasları çerçevesinde iki yıllığına akredite edildi. Turizm Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumunda (TURAK) görevli 3 öğretim üyesinin SUBÜ Turizm Fakültesinde yaptıkları değerlendirme sonucunun kısa süre önce ilan edildiğini söyleyen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Fakültemizin kalitesini tescil eden bu akreditasyonun, aynı zamanda aktif öğrencilerimizin daha kaliteli öğrenim görmeleri ve yeni öğrencilerin fakültemizi tercihi açısından da ciddi artıları var. Yeni kurulan bir üniversiteyiz. Hedefimiz üniversitemizdeki tüm birimleri akredite ederek kalitemizi her yönden ortaya koymak. Turizm Fakültemizde yapılan çalışmalar ve yetiştirdiğimiz öğrenciler turistik açıdan ivmelenmeyi hedefleyen şehrimiz için de oldukça değerli. Biz bu anlamda ilgili kurumlara ve özel sektör kuruluşlarına sağladığımız katkıyı devamlı olarak arttırmayı kendimize bir sorumluluk edindik. Elde ettiğimiz bu akreditasyon hem üniversitemize, hem şehrimize, hem de öğrencilerimize katkılar sağlayacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

Akreditasyon çalışmaları için son bir yıldır hazırlık içerisinde olduklarını belirten Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, "Zorlu bir süreci tamamlayarak bizleri mutlu eden bir netice elde ettik. Türkiye'de akredite olan altıncı turizm fakültesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bize destek olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendisini kadrosu ve yaptığı çalışmalarla zaten ispatlamış olan fakültemiz bu belge ile kalitesini tescillemiş oldu. Böylelikle fakültemiz ve öğrencilerimiz rekabet konusunda bir adım daha öne geçmiş oldu" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:31 Kaynak: İHA

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