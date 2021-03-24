Turizm Fakültesi öğrencileri "2. Kariyer Günleri"nde sektörle buluşuyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Kariyer Günleri başladı. 24 Mart Çarşamba günü de devam edecek olan ve pandemi dolayısıyla çevrim içi ortamda gerçekleştirilen Kariyer Günleri'ne bu yıl da yoğun ilgi vardı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, "İkincisini düzenlemekte olduğumuz Kariyer Günleri etkinliğimize katkılarından dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Betül Demirci'ye, Eskişehir İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Şahin'e, etkinliğimizde yer alan tüm işletmelere, düzenleme ekibimize ve siz kıymetli dinleyicilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Turizm Fakültesi, Türkiye'nin gün geçtikçe gelişen ve büyüyen turizm endüstrisine, kültürel, mesleki ve entelektüel bilgi birikimi yüksek, nitelikli insan gücü yetiştirmektedir. Biz de Türkiye'nin en köklü yükseköğrenim kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi'nin misyonunu ve vizyonunu yaşatmaya çalışan bir fakülte olarak, geçtiğimiz son dört yılda 402 mezun vermiş bulunmaktayız."

"Kariyer Günleri etkinliğimizin büyüyerek ve gelişerek devam etmesini diliyorum"

"Turizm Fakültesi olarak, turizmi ülkemiz ve dünya için oldukça kıymetli bir sektör olarak görüyor ve öğrencilerimizi de bu farkındalıkla yetiştiriyoruz." diyen Emir, konuşmasının devamında etkinlikle ilgili şu bilgilere yer verdi:

"2. Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerimizin sektörle ve çok değerli işletmelerle buluşmasını sağlayarak üniversite sektör iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimize staj imkanı, mezun öğrencilerimize ise iş bulma imkanı sağlanması noktasında Kariyer Günleri etkinliklerini önemsiyor ve siz değerli işletmeleri öğrencilerimizle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin fakültemiz bünyesindeki Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Kariyer Günleri etkinliğimizin büyüyerek ve gelişerek devam etmesini ve önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı koşullarda etkinliğimizi yüz yüze gerçekleştirmeyi temenni ederek tüm katılımcılarımıza ve öğrencilerimize verimli ve keyifli oturumlar diliyorum."

Çevrim içi ortamda gerçekleşen etkinlik süresince İŞKUR, Türkiye'nin önde gelen otel ve restoran zincirleri, turizm ve seyahat acenteleri, eğitim kuruluşları ve organizasyon firmaları, öğrenciler ve yeni mezunlar ile bir araya gelecekler. - ESKİŞEHİR