Son Dakika Haberleri: Turizm Fakültesinde Çanakkale Anma Programı

Turizm Fakültesinde Çanakkale Anma Programı

53 dakika önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi 100. yıl etkinlikleri kapsamında Çanakkale şehitlerini anma programı gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesinde Çanakkale Anma Programı, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi 100. yıl etkinlikleri kapsamında Çanakkale şehitlerini anma programı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, Çanakkale Savaşı'nın coğrafi arka planını anlatan bir konferans verdi. Prof. Dr. Uzun yaptığı konuşmada Türkiye'nin, dünyanın merkezinde olduğunu ve Çanakkale Boğazı'nın da bu manada merkezin kapısı olduğunu ifade etti. Program Çanakkale türküleri ile son buldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca destanlaşan türkülerin hikayeleri anlatıldı ve bu türküler öğrenciler tarafından seslendirildi. Törene Bafra Kaymakam Ahmet Adanur, ilçe protokolü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:20 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çanakkale, Güncel
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