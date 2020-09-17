Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu - Son Dakika

Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu

Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, korteji büyük ilgi gördü Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında Kapadokya bölgesinde klasik otomobiller...

Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, korteji büyük ilgi gördü

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında Kapadokya bölgesinde klasik otomobiller korteji düzenlendi.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başlayan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya bölgesinde klasik otomobiller ile düzenlenen kortej büyük ilgi gördü. Festivalin öğleden sonraki bölümünde ise katılımcılar klasik otomobillerle peribacaları arasında Kapadokya turu yaparak Nevşehir Belediyesine geldi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı'nın da bindiği klasik otomobiller daha sonra şehir içerisinde tur atarak Nevşehir Kalesi'ne geçti. Burada açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, klasik araçlar ile düzenlenen kortejin şehirde büyük beğeni kazandığını söyledi. Belediye Başkanı Arı, "Gerçekten bugün şehrimiz için çok önemli ve kıymetli bir gün. Biz bu şehri emanet edilme sürecinde biz bu şehri kültür ile, sanat ile spor ile anılan bir şehir beraberinde marka şehir yapacağız diye sözde bulunmuştuk. Gerçekten de geldiğimiz ilk günden beri hem şehrimizin markalaşması konusunda gayret sarf ediyoruz. Hem de beraberinde sanatın, kültürün ve sporun tabanı oluşması için bir gayret gösteriyoruz. Bu anlamda ilk olarak Mayıs ayında Kapadokya Film festivaline planlamıştık. Fakat pandemi nedeniyle bu festivali gerçekleştirememiştik. Ama biz burada mutlaka bir festival gerçekleştireceğiz demiştik. Dünyada 18 ülkede gerçekleştirilen Turizm Filmleri festivalini şehrimizde gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde kortejimizi yaptık. Şuanda dünyanın yeni turizm destinasyonu olan Kayaşehir'deyiz. Dünyanın dört bir yanından 40 farklı ülkeden misafirlerimiz var. Yani Avrupa'nın çok farklı ülkelerinden misafirlerimiz var. Bunu sadece bir film festivali olarak düşünmeyin. Beraberinde bir turizm festivali bu. Beraberinde bir kültür festivali. Çünkü konuklarımız burada çekmiş oldukları fotoğrafları paylaşıyor, videoları paylaşıyorlar. Şehrimiz ve bölgemize tanıtıyorlar. Film festivalimizin korteji klasik araçlarla yapıldı. Özellikle konuklarımız korteji klasik araçlarla yapalım istediler. Bizde klasik arabalarla şehrimizi turladık. Çok da güzel bir kortej oldu" dedi.

Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu

Kapadokya, Festival, Nevşehir, Turizm, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 02:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı         
22:09
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 03:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei