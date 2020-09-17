Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu - Son Dakika

Turizm Filmleri Festivaline, klasik araçlar korteji damga vurdu

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, korteji büyük ilgi gördü

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında Kapadokya bölgesinde klasik otomobiller korteji düzenlendi.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başlayan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya bölgesinde klasik otomobiller ile düzenlenen kortej büyük ilgi gördü. Festivalin öğleden sonraki bölümünde ise katılımcılar klasik otomobillerle peribacaları arasında Kapadokya turu yaparak Nevşehir Belediyesine geldi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı'nın da bindiği klasik otomobiller daha sonra şehir içerisinde tur atarak Nevşehir Kalesi'ne geçti. Burada açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, klasik araçlar ile düzenlenen kortejin şehirde büyük beğeni kazandığını söyledi. Belediye Başkanı Arı, "Gerçekten bugün şehrimiz için çok önemli ve kıymetli bir gün. Biz bu şehri emanet edilme sürecinde biz bu şehri kültür ile, sanat ile spor ile anılan bir şehir beraberinde marka şehir yapacağız diye sözde bulunmuştuk. Gerçekten de geldiğimiz ilk günden beri hem şehrimizin markalaşması konusunda gayret sarf ediyoruz. Hem de beraberinde sanatın, kültürün ve sporun tabanı oluşması için bir gayret gösteriyoruz. Bu anlamda ilk olarak Mayıs ayında Kapadokya Film festivaline planlamıştık. Fakat pandemi nedeniyle bu festivali gerçekleştirememiştik. Ama biz burada mutlaka bir festival gerçekleştireceğiz demiştik. Dünyada 18 ülkede gerçekleştirilen Turizm Filmleri festivalini şehrimizde gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde kortejimizi yaptık. Şuanda dünyanın yeni turizm destinasyonu olan Kayaşehir'deyiz. Dünyanın dört bir yanından 40 farklı ülkeden misafirlerimiz var. Yani Avrupa'nın çok farklı ülkelerinden misafirlerimiz var. Bunu sadece bir film festivali olarak düşünmeyin. Beraberinde bir turizm festivali bu. Beraberinde bir kültür festivali. Çünkü konuklarımız burada çekmiş oldukları fotoğrafları paylaşıyor, videoları paylaşıyorlar. Şehrimiz ve bölgemize tanıtıyorlar. Film festivalimizin korteji klasik araçlarla yapıldı. Özellikle konuklarımız korteji klasik araçlarla yapalım istediler. Bizde klasik arabalarla şehrimizi turladık. Çok da güzel bir kortej oldu" dedi.