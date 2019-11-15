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Turizm firmasından Çocuk Evlerindekilere özel kontenjan

6 saat önce

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in girişimleri sonucu Şehrivan Turizm Seyahat Acentesi Sahibi Hakim Acar tarafından ayrılan özel kontenjanla Çocuk Evleri sitesinde kalan beş çocuk İshakpaşa Sarayı turuna götürüldü.

Turizm firmasından Çocuk Evlerindekilere özel kontenjan, System.String[]

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in girişimleri sonucu Şehrivan Turizm Seyahat Acentesi Sahibi Hakim Acar tarafından ayrılan özel kontenjanla Çocuk Evleri sitesinde kalan beş çocuk İshakpaşa Sarayı turuna götürüldü.


Şehrivan Turizm Seyahat Acentesi Sahibi Hakim Acar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir arasında daha önce yapılan görüşmeler neticesinde, müdürlük bünyesindeki çocuklar için her il içi ve il dışı gezi için belirli sayıda kontenjan ayrılması kararlaştırılmıştı. Alınan kararın ardından Şehrivan Turizm Seyahat Acentesinin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshakpaşa Sarayı'na gerçekleştirdiği ilk tur için Çocuk Evleri sitesinde kalan beş çocuğa da yer verildi. Çocuklar; Muradiye Şelalesi, Van Kedi Villası ve İshakpaşa Sarayı'nı gezerek keyifli bir gün yaşadılar.


Çalışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi Koordinatörü ve Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Çocukların tarihten, kültürel mirasımızdan ve bunlara ilişkin bilgi stokundan faydalanmaları için yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde anılan acentenin il içi veya il dışına yapacağı her gezi turu için çocuklarımıza kontenjan ayrılmasını kararlaştırmıştık. Bu kapsamda beş çocuğumuzu İshakpaşa Sarayı turuna gönderdik. Böylesi çalışmaları önemsiyoruz. Bu yüzden çocukların yaşadıkları bu deneyimin mutluluğunu onlarla birlikte bizler de yaşıyoruz. Böylesi değerli bir çalışmaya paydaşlık eden Şehrivan Turizm Seyahat Acentesine teşekkür ederim" dedi. - VAN

İshakpaşa Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
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