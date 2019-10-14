Son Dakika Haberleri: Turizm firmasından çocuklara destek
Son Dakika Güncel Turizm firmasından çocuklara destek

Turizm firmasından çocuklara destek

1 saat önce

Van'da turizm şirketi sahibi Hekim Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.

Turizm firmasından çocuklara destek, System.String[]

Van'da turizm şirketi sahibi Hekim Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.

Kuruluşlarda kalan, sokakta çalışan çocuklara yönelik firma olarak destek verebilecekleri konularla ilgili Eldemir'le görüşen Acar, çocukların gelişimine katkı sunacak projelere katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Eldemir ise çocukların yararına olabilecek her türlü faaliyeti planlamak için zaman zaman bu tür görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Acar'ın il içi ve il dışı gezi programlarında çocuklara belli oranda kontenjan ayıracakları sözünü verdiğini ifade eden Eldemir, bu desteğin tüm kesimlere örnek olmasını diledi.

Eldemir, toplumun dezavantajlı kesimine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerde herkesin sorumluluk almasının, sorunların daha kolay aşılmasını sağlayacağını vurguladı.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:32:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizm firmasından çocuklara destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]