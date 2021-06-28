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Son dakika haberi | Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı

28.06.2021 15:49

Son dakika ekonomi haberi... Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı Kongreler ve sergiler gibi etkinliklerle büyük grupların bir araya getirildiği ACE of MICE, kapılarını açtı.

Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı

İSTANBUL - Kongreler ve sergiler gibi etkinliklerle büyük grupların bir araya getirildiği ACE of MICE, kapılarını açtı. Pandemi döneminde yapılan fiziksel fuarın hijyen ve pandemi kurallarına uygun koşullarda yapıldığı dikkat çekti.

İstanbul Kongre Merkezinde ACE of MICE Turizm fuarı başladı. 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda birçok firma stantlarda yer alacak. Fiziksel yapılacak olan fuarda pandemi önlemleri en üst düzeyde alındığı dikkat çekiyor. Fuar alanına girmeden önce sorgulanan hes kodu dışında ateş ölçer ile ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor ve Fiziksel mesafe kuralının uygulandığı fuarda ziyaretçiler sırayla birer metre arayla alınıyor.

"Fiziksel olarak yapılan Turizm fuarı pandemi kurallarına uyularak başladı"

Pandemi döneminde fiziksel bir etkinliğin yapılmasından hoşnutluğunu belirten ve özellikle alınan tedbirler doğrultusunda memnuniyetini dile getiren turizm şirket yönetici Lütfü Sapmaz, "Pandemi döneminin sonunda Türkiye'nin 2013 ve 2014'ler de olduğu gibi nasıl tekrar dünyada ilk 6'ya ilk 10'a girmesinin tartışılacağı ve bunun dünyaya etkisinin olmasını sağlamaya çalışan pandemi kuralları çerçevesinde oluşturulmuş bir etkinlik. Burada pek çok pandemi kuralı uygulanıyor. Girişten asansör kontrolüne ve fuar alanına kadar birçok önlem alınmış. Girişte HES kodu, ateş ölçümü ve maske kontrolleri yapılıyor. Ayrıca fiziki mesafenin ihlaline yönelik kurallar dikkatle izleniyor" diye konuştu.

Stant çalışanları ve ziyaretçilerin maske mesafe hijyen kurallarına özellikle dikkat ettiğini belirten turizm şirket yönetici Tamer Köseoğlu, "Burada yapılan buluşmada ve fuarda önemli olan pandemi kurallarına uymak. Burada alınan önlemlerden memnunuz. Maske mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriliyor. Stantlarda maskesiz kimse yok. Normalleşme sürecine geçerken yapılan bu etkinlikte bu denli tedbirli olunması beni mutlu etti. Girişte ateş ölçer ve HES kodu taraması yapılıyor. Her asansörde mutlaka bir dezenfektan bulunuyor" dedi.

Son dakika haberi | Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı
Son dakika haberi | Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı
Son dakika haberi | Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı
Son dakika haberi | Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı

İstanbul, HES kodu, Pandemi, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Turizm fuarı pandemi kuralları altında fiziksel olarak başladı - Son Dakika Ekonomi


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