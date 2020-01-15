Turizm fuarına Alanya akını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm fuarına Alanya akını - Son Dakika

Turizm fuarına Alanya akını

6 saat önce

Hollanda'da düzenlenen turizm fuarına Alanyalı turizmciler akın etti.

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Hollanda'da düzenlenen turizm fuarına Alanyalı turizmciler akın etti.


Hollanda'nın Utrecht şehrinde yapılan turizm fuarı Vakantiebeurs kapılarını bu sene 50'nci kez açtı. 15-19 Ocak tarihleri arasında yapılan fuarın ilk gününde profesyonellere yönelik yoğun iş görüşmeleri yapıldı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ile ALTİD ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, temsil etti.


ALTİD ve ALTAV Yönetim Kurulu üyeleri de tanıtım çalışmalarına destek verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye standında bulunarak fuar tanıtım çalışmalarına destek verdi ve önemine dikkat çekti. - ANTALYA

Hollanda, Utrecht, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
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