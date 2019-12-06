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Turizm fuarında Bayraklı ilgisi

6 saat önce

Bayraklı Belediyesi, 13. Uluslarası Travel Turkey İzmir Fuarında açtığı stantla kent tarihini ziyaretçilere tanıtıyor.

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Bayraklı Belediyesi, 13. Uluslarası Travel Turkey İzmir Fuarında açtığı stantla kent tarihini ziyaretçilere tanıtıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, kapılarını 13'üncü kez dünya turizmine açtı. Fuar İzmir A holünde 99 metrekarelik standıyla yer alan Bayraklı Belediyesi ekipleri, broşürler ve bilgilendirmelerle ilçenin turizm potansiyelini anlattı. Fuarın ilk gününden itibaren tarihi ve turizm potansiyeliyle ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başaran Bayraklı Belediyesi standındaki görevliler, gelen ziyaretçilere bilgi verdi.


"Bayraklı, İzmir'in en eski ilçesi olduğu için yoğun ilgi görüyoruz"


Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan, "Standımıza kentimizin en eski ilçesi olması sebebiyle yoğun bir ilgi bekliyoruz. Bayraklı Belediyesinin kent tarihine önem verdiğini vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal da bu konulara çok hassasiyetle yaklaşıyor. O yüzden herkesi buraya davet ediyorum" dedi. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:40 Kaynak: İHA
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