Turizm gideri 2020 yılında yüzde 74.9 azaldı - Son Dakika

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret edenlerin harcamalarından oluşan turizm gideri, 2020 yılında yüzde 74.9 azalarak 1 milyar 104 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu giderin 953.88 milyon dolarını kişisel, 150.66 milyon dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 81.9 azalarak 184.97 milyon dolara geriledi; bunun 182.25 milyon dolarını kişisel, 2.73 milyon dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.Yurt dışını ziyaret edenler de 2020 yılında yüzde 76.8 azalarak 2 milyon 242 bin kişiye geriledi ve kişi başı ortalama harcama 492 dolar olarak gerçekleşti.Yurt dışını ziyaret edenler dördüncü çeyrekte de yıllık bazda yüzde 86.8 azalarak 296 bin kişiye geriledi ve kişi başı ortalama harcama 625 dolar olarak gerçekleşti. (Grafik)