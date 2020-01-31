Turizm geliri dördüncü çeyrekte yüzde 20 arttı - Son Dakika

Turizm geliri 2019 yılı dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) ve yıllık turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 804 milyon 853 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 80 milyon 715 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,0 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yapılan harcamaların geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en çok artış paket tur ve tur hizmetleri harcamalarında oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok artış paket tur ve sağlık harcamalarında oldu.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 62 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 68 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 12,3 ARTTI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 artarak 10 milyon 841 bin 340 kişi oldu. Bunların yüzde 85,9'unu 9 milyon 315 bin 240 kişi ile yabancılar, yüzde 14,1'ini ise 1 milyon 526 bin 100 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi oldu. Bunların yüzde 86,2'sini 44 milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, yüzde 13,8'ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler yüzde 72,4 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 13,6 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise ile yüzde 4,6 ile 'alışveriş' yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise yüzde 65,6 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde yabancı ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 73,6 ile 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 61,7 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 6,9 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 artarak 1 milyar 23 milyon 457 bin dolar oldu. Bunun 908 milyon 897 bin dolarını kişisel, 114 milyon 560 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 10,1 azalarak 4 milyar 403 milyon 670 bin dolar oldu. Bunun 3 milyar 668 milyon 879 bin dolarını kişisel, 734 milyon 791 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2018 YILI IV. ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 20,8 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,8 artarak 2 milyon 238 bin 810 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 457 dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak 9 milyon 650 bin 512 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 456 dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)