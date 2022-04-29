Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 122,4 arttı - Son Dakika
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Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 122,4 arttı

29.04.2022 15:07
Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 122,4 arttı

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) verilerine göre turizm geliri ilk çeyrekte 122,4 artarak 5,45 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) verilerine göre turizm geliri ilk çeyrekte 122,4 artarak 5,45 milyar dolar oldu. TÜİK'e göre ziyaretçi sayısında da yüzde 148,1 artış oldu.İlk resmi Covid-19 vakasının açıklandığı 13 Mart 2020'den bu yana tarihinin en ciddi krizini yaşıyan ve Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektöründe bu yıl toparlanma bekleniyor. Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) verilerine göre turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Bu rakam toplam yıllık 34,5 milyar dolara ulaşan turizm geliri ile rekor kırılan 2019 yılında, ilk çeyrekte 4 milyar 629 milyon 679 bin dollar olarak gerçekleşmişti.

TÜİK verilerine göre turizm gelirinin yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte tüm harcama türlerinin geçen yılın aynı çeyreğine göre arttığı belirtildi. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 306,6 artarken, paket tur harcamaları yüzde 287,7 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 135,9 arttı.

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 75 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 51 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısında yüzde 148,1 artış

Ziyaretçi sayısı 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 148,1 artarak 6 milyon 451 bin 657 kişi oldu. Bunların yüzde 76,6'sını 4 milyon 943 bin 964 kişi ile yabancılar, yüzde 23,4'ünü ise 1 milyon 507 bin 693 kişi ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar oldu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden kişi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.

İranlı ziyaretçiler 1. sırada

Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Türkiye'ye ilk üç aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228,43 artış ile İran'ın birinci, yüzde 219,66 artış ile Almanya'nın ikinci, yüzde 272,44 artış ile Bulgaristan'ın üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Bulgaristan'ı Rusya Federasyonu ile Irak izledi.

DW/ SSB, HT

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Turizm, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 122,4 arttı - Son Dakika


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