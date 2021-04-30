Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 40,2 azaldı - Son Dakika

Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 40,2 azaldı

30.04.2021 10:13
Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 40,2 azaldı, System.String[]

Turizm geliri 2021 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 azaldı.

Turizm geliri 2021 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ilk çeyreğine ilişkin turizm gelirleri verilerini paylaştı. Buna göre turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 68,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 31,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 296 milyon 854 bin dolar'ını kişisel harcamalar, 155 milyon 359 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte sağlık harcaması hariç diğer tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 4,7 artarken, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 79,5, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 71,0 ve tur hizmetleri harcaması yüzde 62,4 azaldı.

Gecelik ortalama harcama 56 dolar oldu

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,9 azaldı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,9 azalarak 2 milyon 600 bin 468 kişi oldu. Bunların yüzde 70,2'sini 1 milyon 826 bin 227 kişi ile yabancılar, yüzde 29,8'ini ise 774 bin 241 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 54,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti

İkinci sırada yüzde 23,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 8,8 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 70,2 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 70,2 azalarak 236 milyon 423 bin dolar oldu. Bunun 236 milyon 141 bin dolar'ını kişisel, 282 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2020 yılı I. çeyreğine göre yüzde 83,9 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 83,9 azalarak 281 bin 322 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 840 dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Turizm, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 40,2 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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