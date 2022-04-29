Turizm Geliri Yılın İlk Çeyreğinde, Geçen Yılın Aynı Çeyreğine Göre Yüzde 122,4 Arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; turizm geliri, ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

TÜİK, birinci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin turizm geliri, ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

BU ÇEYREKTE TÜM HARCAMALAR ARTTI

Ziyaretçilerin bu çeyrekte yaptığı harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 306,6 artarken paket tur harcamaları (Türkiye'ye kalan pay) yüzde 287,7 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 135,9 arttı.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLARIN SAYISI YÜZDE 269,6 ARTTI

Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.

YURT DIŞINA GİDEN YURTTAŞLARIN TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 181,3 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar oldu. Bunun 623 milyon 265 bin dolarını kişisel, 41 milyon 724 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.