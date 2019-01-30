Turizm Geliştirme Fonu'nu Bu Yıl Hayata Geçirmemiz Gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu'nu hızlı bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bununla ilgili yasal çalışmaları tamamlamak üzereyiz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu'nu hızlı bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bununla ilgili yasal çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Sivil toplum kuruluşu üyelerinden son bir görüş aldıktan sonra hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Biz de eksik kalan bu yönümüzü tamamlayarak turizmde istediğimiz yere geleceğiz." dedi.



Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) 30. Yıl Buluşması ve Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatçı bakanlıklara, sektöründen gelen kişileri atayarak çok büyük bir farklılık yarattığını, burada öncelikli amaçlarının hızlı olmak ve daha büyük hedeflere koşmak olduğunu söyledi.



Bu hedefler doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili sektörlerde stratejilerde köklü değişikliklere giderek yeni yapılanmalara başladıklarını belirten Ersoy, göreve geldiği günden beri turizm gelirlerinin yükseltilmesi konusuna vurgu yaptığını hatırlattı.



Gelirleri yükseltmenin, sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde devam ettirilebiliyorsa değerli olduğunu, aksi takdirde bunun bir öneminin olmadığını dile getiren Ersoy, "Bu yüzden kalıcı yatırımlar yapmamız lazım. En önemli yatırımımız insan kaynağı. Gelirlerimiz arttıkça, elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını insan kaynağına yatırım için harcamamız gerekiyor. Hizmet eden personelin kalitesini arttırmamız, onları yetiştirmemiz, onların uzun süreli istihdamını sağlamamız gerekiyor. Gelir arttırmanın en önemli etkenlerinden biri, tesislerimizde renovasyon yapmaya devam etmemiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Ersoy, dünyada turizmde büyük bir rekabetin, büyük bir arzın ve pastadan pay almak isteyen çok fazla rakibin olduğunu dile getirerek, bu rakiplerden ayrışmak için konseptlere yatırım yapmaya devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.



Teknolojinin, dijitalleşmenin yaygınlaştığını anımsatan Ersoy, şöyle devam etti:



"Türkiye olarak, turizm sektörü olarak farkındalık yaratmaya hazırız. Artık bir üst lige çıkmak için gerekli altyapımız, bilgimiz var. Bunu ısrarlı bir şekilde bu yıldan itibaren harekete geçirmemiz lazım. Bunu yaparken geçmişten gelen bazı alışkanlıklarımız var, çok duymak istemediğimiz alışkanlıklarımız 'Bedava olsun, devletten olsun'. Eğer devlete hamallık yaptırmakta ısrar edersek, yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz. Devlet politikası gereği bütün sektörlere destek olmak görevi ama yükü çok ağır. Eğer bu işi sadece devletle yapmakla ısrar edersek, hedeflerimize 20 yılda zor varırız. Bizim böyle kaybedecek bir vaktimiz yok. Çok hızlı yol almalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz."



"70 milyar dolar bir hedef koyuyoruz"



Türkiye'nin turizm rakamlarının iyi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 5-6 milyonu yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere 45 milyon turist ağırlayacağını söyledi.



Ersoy, turizmdeki 2023 hedefini revize ettiklerini, hedefin 50 milyon değil, 70 milyon turist olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"70 milyon sayısında bir sıkıntı öngörmüyorum. Çok rahat bir şekilde hedefe doğru gidiyoruz. Önemli olan gelirlerimizi aynı doğrultuda hızlı bir şekilde arttırmamız. Burada 70 milyar dolar bir hedef koyuyoruz. Bu hedef de çok gerçek dışı bir hedef değil. Turizm geliri yüksek ülkelere baktığımızda, kişi başı gelirin çok daha yüksek olduğunu görmemiz mümkün. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, Singapur, Dubai bunların bir ortak özelliği var Turizm Geliştirme Fonu. Bu ve buna benzer fonları yarattıktan sonra çok hızlı bir şekilde yol almaya başlamışlar. Hızla hem turizm sayılarını hem de turizm gelirlerini yükseltmişler. Bir şeyleri kalıcı yapmak istiyorsak, bizim de bu fonu hızlı bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yasal çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Sivil toplum kuruluşu üyelerinden son bir görüş aldıktan sonra hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Biz de eksik kalan bu yönümüzü tamamlayarak turizmde istediğimiz yere geleceğiz."

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