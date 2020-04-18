Turizm Haftası - Son Dakika

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Derneğin mesajında, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde turizm faaliyetlerinin geçici bir süreyle yapılamaz duruma geldiği belirtildi.

Salgından en çabuk etkilenen ve en ciddi zarar gören sektörün turizm olduğu aktarılan açıklamada, virüs salgını nedeniyle daha önce planlanan etkinliklerin de yapılamadığı bildirildi.

Turizmin, Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir sektör olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Derneğimizin irtibat halinde olduğu, görüş aldığı ve durum değerlendirmesi yaptığı sektörün ulusal ve uluslararası iş görenlerinden geleceğe dönük, umut dolu mesajlar almaktayız. Bu zor ve travmatik günlerde Edirne halkı ile dayanışma içinde olacağız ve kurumlarımıza, halkımıza elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Daha sağlıklı günlerde kadim Edirne'nin gelişimi, ülkemizin kalkınmasında en önemli sektörlerden olan ve dünya barışına katkı sağlayan turizm için çalışacağız."