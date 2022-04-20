Turizm Haftası, Didim'de etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Turizm Haftası, Didim'de etkinliklerle kutlandı

20.04.2022 21:40
Turizm Haftası, Didim'de etkinliklerle kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Turizm Haftası, Altınkum Plajı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Turizm Haftası, Altınkum Plajı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Didim ilçe Jandarma Komutanı Gani Solak, Didim Belediye Başkan yardımcıları, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte öğrenciler dans ve spor gösterileri sundu.

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Turizm Haftası, Turizm, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm Haftası, Didim'de etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


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