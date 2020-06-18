Turizm harcamalarında kart taksitleri sayısı 18'e çıkarıldı - Son Dakika

Turizm harcamalarında kart taksitleri sayısı 18'e çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) sonra, Ticaret Bakanlığı da, yurtiçi turizm harcamalarında kredi kartı taksitlerini 18 aya çıkardı.

Turizm harcamalarında kart taksitleri sayısı 18'e çıkarıldı, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) sonra, Ticaret Bakanlığı da, yurtiçi turizm harcamalarında kredi kartı taksitlerini 18 aya çıkardı.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasındaki değişiklikle, yurt içi havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit süresi 18 aya çıkarıldı.

BDDK'dan 9 Haziran'da yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denilmişti:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğinde, "Fiyatı 3,500 TL'nin üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3,500 TL'nin üstünde olan televizyon satışlarında altı ay olarak düzenlenen kredi taksitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı."

Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar ise, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları için kredi kartı taksit sayısını 18 ay olarak düzenleyen madde kapsamına alındı.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turizm harcamalarında kart taksitleri sayısı 18'e çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi

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