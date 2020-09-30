Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı - Son Dakika

Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı

Antalya'nın Kundu bölgesinde pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf, yurt dışı uçuşların açılması ve hareketlenen turizmle birlikte normale dönmeye başladı.

Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı, System.String[]

Antalya'nın Kundu bölgesinde pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf, yurt dışı uçuşların açılması ve hareketlenen turizmle birlikte normale dönmeye başladı.

Aksu'nun dünyaya açılan kapısı olan Kemerağzı-Kundu bölgesindeki esnaf yavaş yavaş normale dönüyor. Pandeminin Türkiye'de baş göstermesinden kısa bir süre sonra sınırların kapanmasıyla beraber başta oteller olmak üzere Kemerağzı- Kundu bölgesindeki esnaf da kapılarına kilit vurmuştu. 4 ay boyunca iş yapamayan bölge esnafı, turizmin tekrar canlılık kazanmasıyla beraber hareketlendi.

Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz ve Akkapark Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Bilici, esnafın pandemi döneminde yaşadığı sorunları dile getirdi. Kanmaz, sürecin çok zorlu geçtiğine değinirken, Deniz Bilici ise, "Şu anda pandemi süreci bitti diyoruz ama sektör henüz tam normale dönmedi. Esnafımız normal cironun yüzde 15 ile 20'sini yapabiliyor" dedi.

Pandeminin dünyada en çok turizm sektörünü vurduğunun altını çizen Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, "Esnafımızın durumunu sayın valimize de aktardık, bölgenin sorunlarıyla bizzat ilgilendi. Kiralarımızla ilgili sıkıntılarımız vardı. Kiralarımıza yüzde 30 ile yüzde 50 arasında indirimler yapıldı. Dükkan sahipleri kira indirimi yaptılar. Hiç kira talep etmeyen mülkiyet sahiplerimiz de oldu. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Hiç indirim yapmayan, nereden bulursanız bulun benim kiramı ödeyin diyen mülkiyet sahiplerimiz de oldu. Bu mülkiyet sahipleri bizi çok üzdü. Genel olarak yüzde 30-50 arasında indirim yaptılar" dedi.

"Kışın kapanacağını düşünmüyorum"

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Kundu bölgesi turizm esnafının pandemi sezonunda iş potansiyeli olarak Türkiye'nin en iyisi olduğunu dile getiren Kanmaz, şöyle devam etti:

"Esnaf şu an az da olsa iş yapıyor. Türkiye genellemesindeki turizm sektörlerine bakarsak en iyi işi bizim esnafımız yapıyor diyebilirim. Merkeze yakınız, sahilimiz mavi bayraklı, otellerimiz ultra lüks, havalimanının yanı. Bunlar hepsi bir avantaj. Geçen seneki işi bulmak kolay değil. Şu an esnaf siftah edebiliyor. Pandemi bu yıl bitmezse önümüzdeki yıl da aynısını yaşayabiliriz. Bu bölgede otellerde 10 bin insan çalışıyor. Kışın kapanacağını düşünmüyorum. Her kesim virüs için önlemini alıyor. Kışın da burada canlılık bekliyoruz. Son aldığımız haberler, Kasım Ayı sonuna kadar müşterilerin olduğu yönünde. Bundan dolayı sezonu geçen yıllar da olduğu gibi değilse bile en azından zararlar karşılanarak tamamlamış olacağız."

Bölgede 33 otelin olduğuna vurgu yapan Kanmaz, "Bu oteller içerisinde sadece 5 tanesi kapalı. Biz korkuyorduk, pandemi başında 3 tane otel açılacak diye. Otellerimizde yüzde 50 doluluk var. Bu yıl İngiliz müşterilerimiz çok diğer yıllara göre. İngiliz tur şirketleri Kasım ayının sonuna kadar rezervasyonlarına devam edeceklerini söylediler. Bu sevindirici bir durum" dedi.

"Akkapark olarak elimizden geleni yaptık"

Akkapark Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Bilici ise, pandemi döneminin turizm esnafının öngörmediği bir dönem olduğunu belirterek, "Başlangıçta bir hafta sürecek, 15 gün sürecek diye hazırlık da yapılmadı. Tabii 4 ay gibi bir süre devam edince pandeminin ortalarına doğru herkes zorlanmaya başladı. Burası turizm yeri olduğu için çoğunun kira sözleşmelerini yenilemesi gerekiyordu. Sezon normal şartlarda Mart ayında başlar, pandemi süreci başlayınca kimse ne yapacağını bilemedi. Sonradan fark ettik ki durum gerçekten vahim gözüküyor. Akkapark olarak elimizden geldiği kadarıyla esnafı sıkmadan onların penceresinden olaya bakmaya çalıştık. Pandemi de olsa planladığımız giderler maalesef durmuyor" dedi.

"Alım gücü çok düşük müşteri geliyor"

Şu anki iş kaybının yüzde 85 olduğuna değinen Bilici, "Hem turistin az olması, gelen turistin algısının değişmesi yüzünden şu anda otel içindeki dükkanlar daha iyi işliyor. Yani bu demek oluyor ki, otellerde turist var ama dışarıya çıkmıyor. İnsanlar temastan kaçınıyor ve sosyal statüsü olan turist bu dönemlerde kendini riske atmıyor. Alım gücü düşük olan turist fırsat bu fırsat diyerek tatile geliyor. Dolayısıyla şu anda alım gücü çok düşük bir müşteri portföyü var" dedi.

"Devlet kademeleri iyi çalıştı"

Devlet kademelerinin çok iyi çalıştığını söyleyen Bilici, şöyle devam etti:

"Her şeyi dört dörtlük yapamazsınız sonuç olarak 'Alis harikalar diyarında' yaşamıyoruz. Aslında beklenmeyecek şekilde pandemi döneminde iyi reaksiyonlar gösterdiğimizi düşünüyorum. Yurt dışında da uzun yıllar yaşamış biri olarak Türkiye'nin durumunu iyi görüyorum." - ANTALYA

Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı
Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı
Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı
Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı
Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı
Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı
Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı
Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı
Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı

Antalya, Türkiye, Turizm, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm hareketlendi, Kundu turizm esnafı normale dönmeye başladı - Son Dakika Ekonomi

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