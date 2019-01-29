Turizm Hiç Bu Kadar Dijital Olmamıştı!

'Dijitaleşmenin hem operasyonel anlamda hem de iletişim ve pazarlama anlamındaki etkileri neler olacak?' ,'Teknoloji yeni kuşağın ana dili olmuşken, onlarla konuşmak için teknolojiden nasıl faydalanmalı?', 'Rakiplerinizin önüne geçmek için gerçekten hangi teknolojilere sahip olmak gerekli?'. Bu sorular Fütürist Otelci Dr. Cem Kınay'ın moderatörlüğünde, Turizm Vizyoneri ve FTI Group/ MP Hotels Ülke Genel Müdürü Ahmet Pandır, Yapımcı, İletişim Danışmanı Elif Dağdeviren, Travel Tech Global YK Başkanı Ferda Kertmelioğlu ve travel audience/ Amadeus Avrupa Satış yöneticisi Arnaud Valion tarafından cevaplanacak.

Geleceğe Yolculuk: Dijital Acentalar 5 Sene Sonra Nerede Olacaklar?

Dijital kanallar ve meta arama motorları turizm sektörünün tüm elementleri için vazgeçilmez hale geliyor. Görünürlüğünüzü artırıp marka tanıtımınızı yapmanın yanında online müşterilere erişip satışlarınızı katlamak gibi önemli işlevleri var. Bu çok etkin karşılaştırma sitelerinde bulunmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Bu zorunluluğun hakkını verip online dünyada yer alan oyuncuların her birinin farklı bir tarzı var: kimi meta arama motorlarını iyi kullanıyor, kimi Google'ı, kimi TV reklamlarını programına dahil ediyor. Farklı alanlardaki önemli oyuncuların kendi stratejileriyle ilgili söyleyeceği ilginç detaylardan ders alma vakti! Enuygun.com iş birliğiyle düzenlenen panelin moderatörlüğünü Enuygun.com CEO'su Çağlar Erol gerçekleştirecek. HotelRunner Kurucu Ortak'ı Arden Agopyan, tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Otelz Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Tekin, Neredekal.com Kurucu ve Genel Müdürü Özkan Hacıoğlu konuşmacı olarak katılacak.

'Yeni Trend: Trendin Kendisi Olmak' panelinde birbirinden önemli konuklar bir araya geliyor

Her sene tüketici eğilimleri farklı noktalara kayıyor. İnsanların bugün rağbet ettikleri yarı eski moda oluyor. Tatilciler artık klasik tur paketlerine değil kişiselleştirilmiş turlara kayıyor, karbon ayak izi düşük olan seçenekleri tercih ediyor, deniz-kum-güneş üçlüsünden kopup deneyim yaşatan destinasyonları merceklerine alıyorlar. Önümüzdeki dönem için 'Turizm sektörünü etkileyen mega trendler neler?', 'Global turizm tüketicisi önümüzdeki dönemde neyi önemseyecek?', 'Nasıl bir tatil yapmak isteyecek?', 'Tatilini düzenlerken hangi kanalları kullanacak?' Skal İstanbul iş birliğiyle düzenlenen panelin moderatörlüğünü Skal Başkanı Ata Eremsoy üstlenecek. Panele Hotelbeds Üründen Sorumlu Türkiye Direktörü Arzu Harley, Emirates Havayolu Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Bahar Ahmet Birinci ve Marriott Global Sales Turkey Genel Müdürü Seyhan Ayel konuşmacı olarak katılacak.