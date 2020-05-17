Turizm için 70 ülke ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin "güvenli" olduğu vurgusu - Son Dakika

Turizm için 70 ülke ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin "güvenli" olduğu vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde Türkiye'yi en çok tercih eden 70 ülke ile telefon diplomasisine başlandığını belirterek, görüşmelerde Türkiye'nin sağlık alt yapısı, il ve ilçe düzeyinde sağlık kuruluşları listesi ve kapasiteleri hakkında bilgiler verildiğini kaydetti.

Turizm için 70 ülke ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde Türkiye'yi en çok tercih eden 70 ülke ile telefon diplomasisine başlandığını belirterek, görüşmelerde Türkiye'nin sağlık alt yapısı, il ve ilçe düzeyinde sağlık kuruluşları listesi ve kapasiteleri hakkında bilgiler verildiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm sezonu hazırlıkları, ulusal ve uluslararası boyutta devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile tüm sektörlerin eylem planları değişkenlik gösterirken, turizm alanında da birçok yenilik hayata geçiriliyor.

Mevsimsel olarak yaz aylarına geçilen süreçte, tüm ülkeler turizm planlaması yaparken Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin tercih edilen ülkeler arasında yer alabilmesi için hayata geçirilen ilk projelerden olan "Sağlıklı Turizm Sertifikası" dönemi başlatıldı.

İkinci olarak ise turist alınan ülkelere Bakanlık tarafından niyet mektupları gönderildi. Niyet mektupları, geçmiş yıllarda da Türkiye'yi tercih eden başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Japonya, Rusya, Çekya başta olmak üzere 70 ülkeyi kapsıyor.

Mektup içeriğinde, "yolcu sağlığı ve güvenliği", "çalışan sağlığı ve güvenliği", "tesislerde alınan önlemler", "ulaşım araçlarında alınan önlemler" gibi konu başlıkları detaylandırıldı.

Türkiye, turizm açısından güvenli bölge

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkelere gönderdikleri mektup dışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon diplomasisine de başladıklarını bildirdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Niyet mektuplarımız, geçmiş yıl istatistikleri alınarak, Türkiye'yi en çok tercih eden 70 ülkedeki muhataplarımıza büyükelçilikler, uluslararası örgütler ve yurt dışında temsilciliği olan kurumlar aracılığıyla 11 Mayıs itibarıyla iletildi. Bizler de mektupların iletilmesinin akabinde ülkelerdeki muhataplarımıza telefon ederek niyet mektubundaki maddelerimizi anlatmaya ve tatillerini Türkiye'de geçirmelerine yönelik davetlerimizi yapmaya başladık. Görüşmelerimizde Türkiye'nin sağlık alt yapısı, il ve ilçe düzeyinde sağlık kuruluşları listesi ve kapasiteleri hakkında bilgiler veriyor, başlattığımız sertifikasyon sistemi ile Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde turizm açısından güvenli bölge haline getirildiğini detaylı olarak belirtiyoruz."

Bakan Ersoy, niyet mektubuna eklenilen sertifikasyon ve sağlık alt yapısı ile ilgili bilgilendirmelerle muhatapların aklında oluşabilecek tüm soruların yanıtlarını verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak tüm bu süreçlerde yalnızca vatandaşlarımızın sağlığı için değil, ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için duyduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var, 'Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var.' Hep bu düsturla hareket ettik, bu hassas süreci de yine bu anlayışla sürdüreceğiz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 04:32 Kaynak: AA

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