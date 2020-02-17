Turizm için bir destek daha - Son Dakika

Erzurum'a ziyaret için gelen yerli ve yabancı turist ve misafirlerin İlimizde bulunan müze ve ören yerlerini daha rahat ziyaret edip gezmeleri ve görmeleri için açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı.



Konu hakkında bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, müze ve ören yerleri yaz ayları dönemi için açılış saati: 08: 00 kapanış saati: 22: 00,Kış ayları dönemi açılış saati: 08: 00 kapanış saati: 21: 00 olarak yeniden düzenlendiğini belirtti. Erzurum'un kış sporları, doğa ve kültür turizmi, inanç ve gastro turizminde hızla ivme kazanmakta olup,2019 yıllık geceleme sayısı 1 milyonu aştı. Yeni hedeflere ulaşmak için birçok tedbir alınmasının yanı sıra düzenlemelerde yapılıyor. Bunlardan biriside müze saatlerindeki yeni mesai düzenlemesi.



Almaz, "Erzurum'a gelen yerli ve yabancı turistler ile Turizm Treninde bulunan yerli ve yabancı turist ve misafirlerin Erzurum'da bulunan Resim -Heykel Müzesi, Kongre Binası, Atatürk Evi ve Yakutiye Müzesi gibi müze ve ören yerlerini ziyaret edip daha geniş bir zaman içinde gezip görmeleri için valimiz Okay Memiş'in talimatları doğrultusunda açılış ve kapanış saatlerinde değişiklikler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Turizm Treni akşam saat: 18: 30 da ilimize gelmekteydi. Trenin geliş saati mesai bitimine rastlanmakta olduğu için Erzurum'a trenle gelen yerli ve yabancı yolcular tarihi ve kültürel mekanları göremeden gitmekteydiler. Yapılan değişiklik sayesinde artık bu önemli sorun çözülmüş oldu" dedi. - ERZURUM