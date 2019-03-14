Son Dakika Haberleri: Turizm İçin 'Misafirperverlik' Üniversitede Ders Oldu

Turizm İçin 'Misafirperverlik' Üniversitede Ders Oldu

7 dakika önce

Hilton İstanbul Bomonti ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile 'Misafirperverlik / Hospitality' dersi İşletme bölümünün 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrencilerin ders müfredatına alınıyor.

Turizm İçin 'Misafirperverlik' Üniversitede Ders Oldu, System.String[]
Hilton İstanbul Bomonti ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile 'Misafirperverlik/ Hospitality' dersi İşletme bölümünün 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrencilerin ders müfredatına alınıyor.

Hilton İstanbul Bomonti, turizm sektörüne fayda sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Buna göre, konaklama sektörünün en önemli dinamiklerinden biri olan "Misafirperverlik/ Hospitality" dersi, Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle İşletme bölümünün 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilerin ders müfredatına alınıyor.

İkinci yarıyıl dönemi boyunca öğrencilere seçmeli olarak sunulacak ve 15 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek olan "Hospitality" dersleri, söz konusu otelin kadrosu tarafından veriliyor. Eğitim dilinin İngilizce olduğu dersler haftada bir gerçekleşiyor ve üç saat sürüyor.

Otel markasının Orta Doğu, Afrika ve Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Koray Gençkul, hayata geçirilen projeden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Öğrencilerin derse olan ilgisini görmek oldukça bizim için oldukça ilham vericiydi ve Türk gençliğinin konaklama sektörü ile bu kadar iç içe olması beni çok mutlu etti" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Hilton, İstanbul, Ekonomi
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