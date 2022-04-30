Turizm için 'müzik kısıtlaması kaldırılsın' çağrısı - Son Dakika
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Turizm için 'müzik kısıtlaması kaldırılsın' çağrısı

30.04.2022 16:11
Turizm için 'müzik kısıtlaması kaldırılsın' çağrısı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, saat 24.00 itibarıyla, eğlence mekanlarında uygulanan müzik kısıtlamasının kaldırılması çağrısında bulundu.

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, saat 24.00 itibarıyla, eğlence mekanlarında uygulanan müzik kısıtlamasının kaldırılması çağrısında bulundu.

ATSO Başkanı Davut Çetin, turizm sektöründe, iç turizm hareketliliğine bağlı olarak Ramazan Bayramı itibarıyla, kent turizminin canlanması için gece 24.00 itibarıyla uygulanan müzik kısıtlamasının kaldırılmasını istedi. En azından bayramda bu yasağın uygulanmaması gerektiğini belirten Çetin, "Bayram tatili süresince, Antalya ve sahil kentlerde yerli turizm ön plana çıkıyor. Pandemi dönemine ait birçok yasak kalktı ama gece 24.00 itibarıyla her türlü canlı veya banttan müzik yasağı devam ediyor. Eğer normalleşiyorsak, her şeyde normalleşmemiz gerekiyor" dedi.

'ANTALYA EĞLENEN, EĞLENDİREN ŞEHİR'

Turizm sektöründe, pandemi yasakları nedeniyle eğlence mekanlarının uzun süredir kapalı tutulduğuna dikkat çeken Çetin, "Şu an için nargile kafelerin kapalılığı da devam ediyor ve onların da açılabilmesi lazım. Pandemi döneminden baktığımızda müzik ve nargile kafelere yönelik 2 yasak kaldı. Müzik yayınları yerli turizm açısından ciddi derecede önemli. Antalya için, eğlenen, eğlendiren şehir diyoruz. Belli desibelde, eski normal döneminde olduğu gibi canlı ve banttan müzik yayınları yapılabilmelidir. Bunlar pandemi döneminden kalma yasaklar ve kaldırılmalıdır" diye konuştu.


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Antalya, Ticaret, Turizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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