Son Dakika Haberleri: Turizm için yeni yasa hazırlığı

Turizm için yeni yasa hazırlığı

1 saat önce

Turizm hedeflerine ulaşılması için yeni yasa tasarısı hazırlıklarına başlayan Bakanlık, sektörün temsilcileriyle, çağın gereğine uygun, yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu bir turizm için çalışma yürütüyor.

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Turizm hedeflerine ulaşılması için yeni yasa tasarısı hazırlıklarına başlayan Bakanlık, sektörün temsilcileriyle, çağın gereğine uygun, yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu bir turizm için çalışma yürütüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:38 

Ekonomi
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