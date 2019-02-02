Turizm için yeni yasa hazırlığı

Turizm hedeflerine ulaşılması için yeni yasa tasarısı hazırlıklarına başlayan Bakanlık, sektörün temsilcileriyle, çağın gereğine uygun, yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu bir turizm için çalışma yürütüyor.

Turizm hedeflerine ulaşılması için yeni yasa tasarısı hazırlıklarına başlayan Bakanlık, sektörün temsilcileriyle, çağın gereğine uygun, yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu bir turizm için çalışma yürütüyor.

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