Turizm İlçesi Belek'te Yağmur Suyu Villaları Bastı

Turizm ilçesi Belek
'te Yağmur Suyu Villaları Bastı
ANTALYA - Antalya
'nın Serik ilçesine bağlı turizmin merkezi Belek ve Kadriye mahallelerinde iki gündür süren aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Serik ilçesi Belek ve Kadriye mahallesindeki Acısu
deresinin aşırı yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan dört ayrı sitede yaklaşık 85'e yakın villada su baskınları meydana geldi. Sudan
etkilenen villaların birinci katları tamamen sular altında kalırken, villaların içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yazlık olarak kullanılan bazı villaların sahipleri bulunmadığı için evlerde oturan sakinler ise gece boyunca yağan yağmurdan dolayı alt yapının kaldırmaması su giderlerinin yağışları tahliye etmemesi neticesinde evlerin suya gömüldüklerini söylediler.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi
Asat ekipleri ve İtfaiye
birimlerinin su tahliye çalışmalarını başlattı.
Zarar gören vatandaşlar Villaların birinci katlarının mahvolduğunu, bulundukları bölgede kanalizasyonun olmaması nedeniyle evlerini su bastığını söylediler.