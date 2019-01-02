Son Dakika Haberleri: Turizm İlçesi Belek'te Yağmur Suyu Villaları Bastı

Turizm İlçesi Belek'te Yağmur Suyu Villaları Bastı

58 dakika önce

Turizm ilçesi Belek'te Yağmur Suyu Villaları BastıANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizmin merkezi Belek ve Kadriye mahallelerinde iki gündür süren aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Turizm ilçesi Belek'te Yağmur Suyu Villaları Bastı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizmin merkezi Belek ve Kadriye mahallelerinde iki gündür süren aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Serik ilçesi Belek ve Kadriye mahallesindeki Acısu deresinin aşırı yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan dört ayrı sitede yaklaşık 85'e yakın villada su baskınları meydana geldi. Sudan etkilenen villaların birinci katları tamamen sular altında kalırken, villaların içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yazlık olarak kullanılan bazı villaların sahipleri bulunmadığı için evlerde oturan sakinler ise gece boyunca yağan yağmurdan dolayı alt yapının kaldırmaması su giderlerinin yağışları tahliye etmemesi neticesinde evlerin suya gömüldüklerini söylediler.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat ekipleri ve İtfaiye birimlerinin su tahliye çalışmalarını başlattı.
Zarar gören vatandaşlar Villaların birinci katlarının mahvolduğunu, bulundukları bölgede kanalizasyonun olmaması nedeniyle evlerini su bastığını söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:31 Kaynak: İHA

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