Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı

30.10.2020 10:39
Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı, System.String[]

Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladıKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi yılın ilk 9 ayında ziyaret eden yabancı sayısı ile yurt dışı ikametli vatandaşların toplamının 11 milyon 910 bin 338 olduğunu açıkladı.

Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi yılın ilk 9 ayında ziyaret eden yabancı sayısı ile yurt dışı ikametli vatandaşların toplamının 11 milyon 910 bin 338 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ocak- Eylül arasında Türkiye'ye 9 milyon 458 bin 589 yabancı ziyaretçi geldi. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 2 milyon 451 bin 749 oldu. Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle bir önceki yılın ilk 9 aylık dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 74,03 azalış yaşadı. İlk 9 ayda toplam ziyaretçi sayısında ise 11 milyon 910 bin 338 rakamına ulaşıldı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Ocak-Eylül 2020 döneminde Rusya Federasyonu 1 milyon 421 bin 428 kişi ile birinci, Almanya 912 bin 749 kişi ile ikinci, Ukrayna 772 bin 851 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İngiltere izledi.

EYLÜL'DE 2 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

Türkiye, Eylül 2020 döneminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59,40 azalış yaşadı ve 2 milyon 203 bin 482 yabancı ziyaretçi ağırladı. Eylül ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da yine Rusya Federasyonu 648 bin 742 kişi ile birinci, İngiltere 262 bin 352 kişi ile ikinci, Ukrayna 252 bin 18 kişi ile üçüncü oldu. Ukrayna'yı Bulgaristan ve Almanya izledi.

ANKARA, -


Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı
Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı
Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı
Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı
Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı
Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı
Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı

Vatandaş, Türkiye, Turizm, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika Ekonomi

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