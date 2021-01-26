Turizm İstişare Kurulu, sektörün beklentilerini Turizm Bakanı Ersoy'la paylaştı

Turizm İstişare Kurulu (TİK), T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. TİK, sektörün beklentilerini Turizm Bakanı Ersoy ile paylaştı.

TİK'in toplantı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Turizm İstişare Kurulu (TİK), T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu ile Turizm İstişare Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını konusundaki çalışmalar ile Türkiye turizminin sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde geliştirilmesi hedefiyle önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi. Sektörün 2021 yılı beklentilerini ve değerlendirmelerini dinleyen Bakan Ersoy, T.C. Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı, Ticaret ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının bir araya gelerek sektörün tüm taraflarının bir arada olacağı bir ortamda ele alınacağı bir toplantının organize edilmesinin yararlı olabileceğini ifade etti."

Toplantı için Sayın Bakana teşekkür eden sektör temsilcileri, sektörün tüm bileşenlerini içerisinde barındıran TİK'in Bakanlığımızın tüm dünyayı etkisi altına alan bu zorlu pandemi döneminin bir an önce atlatılmasına yönelik çalışmalarına destek olmayı hedeflediğini ve sektörün 2021 yılı ve 2023 yılı hedefleri için gereken çalışmaları yapmaya hazır olduğunu ve turizm sektörünün Türkiye'nin kalkınmasında taşıyıcı güç olmaya büyüyerek devam edeceğine olan inançlarını ifade ettiler.

Toplantıya TİK üyeleri TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, TTYD Başkanı Oya Narin, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TÖSHİD Başkanı Mehmet Nane, TUREB Başkanı Suat Tural, Deniz Turizmi Birliği Başkanı Erkan Özatağ ve TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer katıldı.