Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 ile etkin mücadele sürüyor - Son Dakika

Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 ile etkin mücadele sürüyor

21.04.2021 11:09
Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 ile etkin mücadele sürüyor, System.String[]

Turizm, tarım, sanayi ve sağlık turizmi alanında ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayan Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir an önce düşmesi için etkin mücadele yürütülüyor.

Turizm, tarım, sanayi ve sağlık turizmi alanında ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayan Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir an önce düşmesi için etkin mücadele yürütülüyor.

Kentin turizminde, "Güvenli Turizm Sertifikası" programına göre adım atılırken, sanayi ve tarım alanlarında ise Kovid-19'la mücadelenin vazgeçilmezi maske, sosyal, mesafe, hijyen kurallarına ilişkin denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine, tarım, tekstil, gıda, deri, mobilya, akaryakıt, kozmetik, metal, elektronik, bilişim, inşaat ve kırtasiye gibi 49 meslek grubunda yaklaşık 50 bin 700 üyeye sahip en büyük odalardan biri olduklarını söyledi.

Sektörlerin yüzde 60'ının doğrudan ya da dolaylı olarak turizme bağlı olduğu için salgından derin bir şekilde etkilendiğini belirten Çetin, "İş dünyası salgın konusunda fazlasıyla bilinçli çünkü turizme bağlıyız, salgını durdurmamız lazım ki turist gelsin. İşletmelerimiz durumun ciddiyetinin farkında, fakat topyekun bir seferberlik olmadan, sadece işletmelerin kuralları uygulaması yetmiyor." diye konuştu.

Salgının başladığı süreçten itibaren ilgili bakanlıkların bildirdikleri talimatlara göre tedbirler alınarak çalışma hayatına devam edildiğini belirten Çetin, halkta ise normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığını, seyahat kısıtlamalarının olmadığı günlerde havanın da güzel olmasıyla insanların ciddi bir etkileşim içinde olduğunu kaydetti.

Antalya'nın ülke ekonomisi için de önemli bir kent olduğuna değinen Çetin, "Türkiye'nin gelirdeki açığını kapatan sektör turizm. Dolayısıyla daha sert kapanmaya ihtiyacımız var." dedi.

"Turizm sektörü dünyaya örnek olan önlemleri alıyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da turizmin hem yerel hem de uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenen bir sektör olduğunu belirtti.

Salgının başladığı günden itibaren sektör olarak dünyaya örnek olacak adımlar attıklarına dikkati çeken Atmaca, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda kabul gören Güvenli Turizm Sertifika programını hayata geçirdik. Kapıdan girdiğiniz anda HES kodunuzu alıyoruz, ateşinizi ölçüyoruz, sosyal mesafeyi uyguluyoruz, yiyecek ve içecek ünitelerinden misafirlerimizin temasını kestik, biz alıp, veriyoruz. Belli aralıklarla odaları, lobiyi her yeri dezenfekte ediyoruz. Testi pozitif çıkan misafirlerimiz için özel odalar hazırlanması gibi birçok önlem aldık. Almaya da devam ediyoruz."

Sertifika programında günün şartlarına göre uyulması gereken koşulların daha da genişlediğini ifade eden Atmaca, misafirlerine sağlıklı ve güvenli hizmet sunmak isteyen tüm işletmecilerin kurallara harfiyen uyduğunu bildirdi.

Güvenli Turizm Sertifika programının da hizmet vermek isteyen tesisler için zorunlu olduğunu vurgulayan Atmaca, "Şu anda Güvenli Turizm Sertifikası alan otel sayısı 500'ün üzerinde ve çok ciddi oranda başvurular var, denetimleri devam edenler var. Bu ayın sonuna kadar açılmayı planlayan tüm oteller sertifikalarını almış olacak." diye konuştu.

Atmaca, aşılama çalışmalarının da hızlı şekilde sürdüğünü, sırası gelen personelin aşısını yaptırdığını kaydetti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, gerek geçen yıl gerekse bu yıl turizm sektöründe çok etkin önlemler alındığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Güvenli Turizm Sertifika Programının, seyahat endüstrisinin her kademesine ilişkin tedbirleri barındırdığını anlatan Yağcı, "Aldığımız tedbirleri dünyaca kabul gören bir sertifikayla taçlandırdık. Misafirlerimize sağlıklı ve keyifli bir hizmet sunduk, bu sezon da aynı önlemlerle hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Sağlık alanında önlem ve tedbirler artırıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da Kovid-19 ile mücadelede zorlu bir sürece girildiğini söyledi.

Özellikle son dönemde artan vakalar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi olarak önlem ve tedbirleri artırdıklarını aktaran Özkan, "Servis sayımızı artırdık. Uzaktan eğitime devam ediliyor ancak pratik eğitimin olması gereken bölümler var. Özellikle tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakültelerinde son sınıflarda aşılama, metre başına düşen öğrenci sayısı, maske kurallarıyla uygulamalı eğitim yapmaya başladık." diye konuştu.

Aşı uygulamalarının da sorunsuz şekilde devam ettiğini aktaran Özkan, diğer hastalardan ayrı bir yerde oluşturulan aşı odalarıyla sürecin sağlıklı şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Özkan, üniversitelerin öğrencilerle neşeli, renkli kurumlar olduğunu belirterek, "Her şey yolunda giderse aşılama yüzde 80'ler düzeyine varırsa, vaka sayıları azalırsa eylül gibi bir miktar rahatlayacağımızı düşünüyorum. Tabii bu tamamen davranışlarımızla alakalı, kurallara uyarsak, maskeye riayet edersek, aşıdan korkmazsak salgını daha kısa sürede atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Üretimin durmasına neden olacak bir olumsuzluk yaşanmamıştır"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayicilerin ve çalışanların salgınla mücadele noktasında gerekli özveriyi gösterdiklerini dile getirdi.

Tesislerde özellikle maske, mesafe, hijyen kurallarının istisnasız uygulandığını vurgulayan Bahar, "Üretim alanları, personel servisleri ve tedbirlere yönelik ilgili makamlarca sık sık denetimler gerçekleştirilmektedir. Aldığımız önlemler, gösterilen hassasiyet ve sıkı disiplin, bugüne kadar bölgemiz sınırlarında geniş çaplı bir yayılıma engel olmuş, münferit pozitif vakalara rastlansa da üretimin durmasına neden olacak bir olumsuzluk yaşanmamıştır." diye konuştu.

"Tarım sektörü önlemlerle üretmeye devam ediyor"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da ülke genelinde uygulanan tedbirleri önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgının başında birçok sektör ne yapacağını bilemezken tarım sektörü üretmeye, ürettiği ürünleri de hem kendi vatandaşlarımızın hem de ihracat yaptığımız ülkelerin soflarına sundu, sunmaya da devam ediyor. Sektörümüz önlemler konusunda titiz davranıyor. Tarımda tedarik zincirinin bozulmaması için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Her platformda üyelere ve işletmelere tedbirler noktasında uyarılarda bulunuyoruz. Kovid-19'dan önlemleri alarak uzak durabiliriz."

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses ise ağırlıklı yat, elektrik-elektronik, medikal, makine, inşaat, tekstil, kimya ve maden sektörlerinde 31'i yabancı sermayeli 83 firmada etkin önlemlerle üretime devam edildiğini söyledi.

Salgında hem ihracat hacminde hem de istihdamda artış yaşandığına dikkati çeken Gürses, "İşverenlerimiz küresel salgının ne kadar ciddi bir problem olduğunun farkında oldukları için tedbirler ışığında çalışmalarını sürdürdüler. Kurallara özen gösterilmemesi, salgının artması ve üretimin durması demektir. Bu bilinçle hassasiyetle çalışmalara devam edilmekte." dedi.

Antalya, Turizm, Döviz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm kenti Antalya'da Kovid-19 ile etkin mücadele sürüyor - Son Dakika


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