Turizm kenti Antalya, diplomasinin nabzını tutuyor - Son Dakika

AYŞE YILDIZ - Turizmde dünya markası olan Antalya'nın adı diplomasiyle de anılır hale geliyor.

Küresel salgın öncesi yılda ortalama 16 milyon turisti, Hollywood yıldızlarını ağırlayan Antalya, son iki yıldır diplomasinin de nabzını tutuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez diplomasi forumunun yapılacağı Antalya'da hareketlilik günler öncesinden başladı.

Özellikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bir araya geleceği toplantı kentteki hareketliliği daha da artırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın savaşın başından bu yana ilk kez Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun eşliğinde Antalya'da bir araya gelecek olması dünya kamuoyunda dikkatle izlendi.

Antalya, bugün üçlü toplantının yanı sıra 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na da ev sahipliği yapacak.

2012'den bu yana düzenlenen konferansa, liderler, siyasetçiler, diplomatlar, uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere 200'ün üzerinde kişi katılacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Antalya Diplomasi Forumu ise "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" ana temasıyla yarın başlayacak. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da gerçekleştirilecek forum devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturacak.

Forumu, 27 ülkeden 142 farklı basın yayın kuruluşuna mensup 137'si yabancı 585 basın mensubu izleyecek.

"Antalya'dan dünyaya barış mesajları verilecek"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'nın bir diplomasi kenti yolunda ilerlediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba başta olmak üzere 15 dışişleri bakanı ile 2 devlet başkanının dün Antalya'ya geldiğini belirten Yazıcı, bugün de havalimanında hareketliliğin devam ettiğini bildirdi.

Antalya Diplomasi Forumu için 15 devlet ve hükümet başkanı, 54 dışişleri bakanı düzeyinde katılım beklediklerini dile getiren Yazıcı, gerek misafirlerin konaklayacakları Belek Turizm Merkezi'ndeki otellerde gerekse Nest Convention Center'da güvenlik ve sağlık önlemlerinin alındığını kaydetti.

Yazıcı, Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının da Antalya'da yapılıyor olmasının hem kentin hem de forumun önemini daha da artırdığını vurguladı.

Antalya'da forumun başarılı şekilde yerine getirileceğini aktaran Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dışişleri Bakanlığının tüm ekibi burada, yerel tüm imkanlarımızla onların emrindeyiz. Her türlü hazırlıklar tamamlandı. İnşallah kazasız, belasız herhangi bir sıkıntı olmadan hem misafirlerimizi karşılayacağız hem misafir edeceğiz hem de dünya diplomasisine buradan önemli mesajlar çıkacaktır. İnanıyoruz ki dünyaya barış mesajlarının verileceği, diplomasi yoluyla birçok şeyin halledilebileceğinin bir kez daha teyit edileceği bir organizasyon olacak."