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Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti - Son Dakika

Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti

22.06.2021 06:59
Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti, System.String[]

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, 2 ay sonra turizmin başkenti Antalya'ya geldi.

Korona salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, bugün itibariyle Antalya'ya yeniden uçuşlar başladı. Rusya'nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları'naait uçak saat 5.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti

2 AY SONRA GELEBİLDİLER

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yolcular kafileler şeklinde otobüslerle aprona getirildi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport işlemlerinin ardından bagaj bölümüne geçti. Burada kısa bir beklemenin ardından valizlerini alan turistler daha sonra çıkışta tur acentası gişelerinden son işlemlerini yaptırmalarının ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Yaklaşık 2 ay sonra yeniden turizm kenti Antalya'ya gelmenin mutluluğunu yaşayan Rus turistlerin çoğunluğunun aile şeklinde oldukları görüldü.

Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti

12 BİN RUS TURİST BEKLENİYOR

Birçok rehberin de ellerinde Rus isimleriyle misafirlerini bekledikleri gözlemlendi. Kısa sürede belirli aralıklarla Rusya'nın farklı kentlerinden Antalya'ya gelen uçaklardan inen yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu. Ülkelerinin Türkiye'ye yönelik kısıtlamayı kaldırmasından mutlu olduklarını belirten Rus turistler, güzel bir tatil geçirmeyi planladıklarını söyledi. Turizm kenti Antalya'ya gün boyu 44 uçakla, 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.

Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti

Türkiye, Antalya, Rusya, Rus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uçuşlar tekrar başladı, Ruslar Antalya'ya akın etti - Son Dakika Ekonomi


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