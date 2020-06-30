Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim - Son Dakika

Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim

- Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim Yüzde 76'lara ulaşan yüksek nemden bunalanların adresi Konyaaltı Sahili oldu Nem oranının yüzde 76'lara ulaştığı Antalya'da kentin üstüne nem bulutları çöktü.

- Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim

Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı

Yüzde 76'lara ulaşan yüksek nemden bunalanların adresi Konyaaltı Sahili oldu

ANTALYA - Nem oranının yüzde 76'lara ulaştığı Antalya'da kentin üstüne nem bulutları çöktü. Nemden etkileneler Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyunun 27 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı ise yüzde 76'lara ulaştı. Hava sıcaklığının düşük olmasına rağmen yüksek nem vatandaşlara zor anlar yaşattı. Normal günlerde rahatlıkla görülebilen Beydağları, sahil bandı ve falezler nem bulutları içinde kayboldu. Nem bulutları şehrin üzerinin yanında dağları ve denizin üzerini kapladı. Yüksek nem, görüş mesafesini etkiledi. Kent merkezinde bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü, binalar nem bulutlarının arasında kayboldu. Nemle birlikte bunaltıcı sıcaktan etkilenenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelenler nemli havada güneşlendi, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Denizi tercih etmeyenler ise ağaç gölgelerinde sohbet edip, kahve içti. Sahil boyunca yoğunluğun olduğu gözlemlendi. Bir kadının ise falezler kenarında namaz kıldığı görüldü. Sabah saatlerinde başlayan nemin gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.

"Nem var"

Oğluyla denize gelen Nilgün Ertekin, " Bugün hava çok nemli ama denizde olduğumuz için mutluyuz. Uzun süre denizden uzak kaldık ama öyle olmak zorundaydı. Bugün oğlumla denizde yüzeceğiz. Sosyal mesafe uygun. Bir ay öncesinde korkuyordum ama şimdi tedirgin olmuyorum."dedi.

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim - Son Dakika

Son Dakika

15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:09 Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi 11:24 İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 09:44 Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı 09:29 Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:01 Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı 07:49 Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza 22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:10 Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]