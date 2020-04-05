Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı - Son Dakika

TURİZM kenti Antalya, koronavirüs önlemleri kapsamında sessizliğe büründü. Kentin en kalabalık cadde ve sokakları sokak hayvanlarına kalırken, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kıraathane, kafe, bar, disko, eğlence mekanları, lokanta ve restoranlar, park, piknik ile mesire alanları gibi halka açık yerlerin tamamının bir süreliğine kapatılmasının ardından, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasaklar nedeniyle sessizliğe bürünen kentler arasında yer alan Antalya'daki cadde, sokak ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Hayalet şehir görüntüsü çizen kentin en işlek noktalarının hafta sonu olmasına rağmen tamamen boş olduğu dikkati çekti. Kapalı yol olarak adlandırılan ve yaya trafiğinin normal zamanlarda yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi de tamamen boş kaldı. Ayrıca banklara güvenlik şeridi çekilerek oturulmasının önüne geçildi. Yasağa uymayanları uyarmak için polis ekipleri nöbet tuttu.

Yasak öncesinde kışın en soğuk günlerde dahi kalabalık görüntüsüyle dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'ne giden tüm yollar ve sahil bandının tamamı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yol güzergahını güvenlik şeridiyle kapatan polis, ekip araçları içerisinde gün boyu nöbet tutuyor. Benzer manzara kentin en büyük meydanı olan Cumhuriyet Meydanı 'nda da görüldü. Meydanda nöbet tutan polis memuru, fotoğraf çeken bir çifti evlerine gitmeleri yönünde uyarıp alandan uzaklaştırdı.

HAYVANAT BAHÇESİ DE KAPATILDI

Kentin simgeleri arasında bulunan tarihi Üç Kapılar ve Işıklar Caddesi de sessizliği ve boş görüntüsüyle dikkati çekti. Polis burada da güvenlik şeridiyle bankları kapatıp yayaların beklemesine izin vermedi. Özellikle hafta sonları kalabalık olan büyük, küçük her yaştan vatandaşın hem piknik yaptığı, hem de hayvanları yakından görebildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi de bir süreliğine kapılarını kapattı. Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan Küçük Çaltıcak ve Topçam mesire alanlarının da giriş kapıları demir zincir ve asma kilitle kapatılıp, girişe yasaklandı.