Turizm kültür elçisi Eryavuz, tanıtımın önemine dikkat çekti

İzmir ve Şanlıurfa arasında gönüllü turizm kültür elçisi olan işadamı Halil Eryavuz, Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Festivaline katıldı. Kentlerin tanıtımının çok önemli olduğuna dikkat çeken Eryavuz, festivalde AK Parti Şanlıfurfa Milletvekili Gülender Açanal ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'a İzmir Saat Kulesi minyatürü hediye etti.



Şanlıurfa Kültür ve Turizmini Destekleme Derneği (ŞANDES) Genel Başkanı ve Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Aksan tarafından davet edilen gönüllü turizm elçisi Halil Eryavuz, Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Festivaline katıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi Yıldırım Deniz ile birlikte temaslarda bulunan Eryavuz, ev sahibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den festival hakkında bilgi aldı.



Eryavuz, festivalin açılışının ardından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'a İzmir Saat Kulesi minyatürünü hediye etti. İzmir'de Şanlıurfa'nın gönüllü turizm kültür sanat elçiliğine çaba sarf ettiğini anlatan Eryavuz, "5-7 Aralık 2019'da İzmir Fuar Alanında gerçekleşecek olan, turizm fuarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de katılacak. İzmir'de faaliyetine devam eden Şanlıurfa Federasyonu'nun organize edeceği bu etkinliğe katılmaları için Milletvekili Gülender Açanal, İl Başkanı Bahattin Yıldız ve KOBİDES, ŞANDES Genel Başkanı Cengiz Aksan'ı İzmir'e davet ediyorum" dedi.



"Dünya medeniyetinin izlerini taşıyor"



Şanlıurfa'nın dünya medeniyetinin izlerini taşıdığını anlatan Eryavuz, "Hz. İsa'nın kutsadığı, Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atılıp, ateşin suya, odunun balığa dönüştüğü, Bizans antik kentin yer aldığı Şuayb Şehri, Hz. Eyüp'ün çile mağarasında sabır ettiği, dünyanın ilk üniversite kalıntılarının bulunduğu Harran, UNESCO tarafından Temmuz 2018 itibariyle Dünyanın 8. harikası olan ve dünyanın ilk tapınak yerleşim yeri olarak tanımlanan Göbeklitepe, Ortadoğu'yu sulama kanalları ile birbirine bağlayan mücevher Atatürk Barajı, Halfeti, Harbetsuvan Tepesi ve sayamadığım güzelliklerin tümü ile İstiklal Madalyalı kadim kentimiz, değerli misafirlerini ağırlamaktan büyük memnuniyt duymaktadır" diye konuştu. - İZMİR