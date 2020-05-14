Turizm merkezi Adrasan'da geleneksel tarım yapıyorlar - Son Dakika
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Turizm merkezi Adrasan'da geleneksel tarım yapıyorlar

6 saat önce

Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Adrasan'da vatandaşların örtü altı sera ve meyve üretiminden arta kalan arazilerde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ektikleri buğdayların hasadı başladı.

Turizm merkezi Adrasan'da geleneksel tarım yapıyorlar, System.String[]

Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Adrasan'da vatandaşların örtü altı sera ve meyve üretiminden arta kalan arazilerde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ektikleri buğdayların hasadı başladı.


Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan gözde turizm merkezi Adrasan'da yerli halkın samanını hayvanlarına yem olarak kullanmak ve buğdayını değirmende un yaptırdıktan sonra yufka ekmek açmak için kullandıkları buğdayların hasatlarına başladılar. Olgunlaşan buğdaylar Örtü altı sera ve meyve bahçelerinin dışında kalan eğimli arazilerde ekildiği için elle orakla hasat ediliyor.


Ekinler genelde aile bireylerinin bir araya gelmesi sonucu orakla hasat ediliyor. Adrasanlı üreticilerden Bayram Tuncel (52), "Yerimizin meyilli (eğimli) olmasından dolayı bu araziye biçer döver giremiyor. O yüzden ekinleri orakla biçiyoruz. Eski yani geleneksel tarım yapıyoruz. Bu ekinler tam buğday. Kendi tohumlarımızdan elde ettiğimiz buğdaylar. Kendimiz ekip kendimiz değirmende öğütüp buğdayımızı ekmek yapıyoruz. Koronavirüs için ekilmedi ama tesadüf denk geldi. Bu buğdayları değirmene götürüp un yapıp hijyenik olarak ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Fırından ekmek almıyoruz. 10 dönüm buğday ektim. 5 ton mahsulü olur. Buğdayı 5 ton olur" dedi. - ANTALYA

Antalya, Adrasan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:50 Kaynak: İHA


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