Turizm merkezi Antalya'da havadan trafik denetiminde 35 sürücüye 75 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da, jandarma ekiplerince havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 35 sürücüye 75 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde trafik timlerince havadan trafik denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Dronelar ile havadan yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülerin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürücüler, yol kontrol noktalarında bulanan jandarma trafik timlerince durdurularak haklarında idari işlemler yapıldı. Denetimlerde drift yapan, makas atan, aracını tehlikeli kullanan 35 sürücüye toplam 75 bin lira idari yaptırım para cezası uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi."