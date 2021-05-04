Turizm merkezi Antalya'da Kovid-19 denetimleri hava, kara ve denizden yürütülüyor - Son Dakika

Turizm merkezi Antalya'da Kovid-19 denetimleri hava, kara ve denizden yürütülüyor

04.05.2021 11:13
Turizm merkezi Antalya'da Kovid-19 denetimleri hava, kara ve denizden yürütülüyor, System.String[]

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada denetimler üst seviyeye çıkarıldı; kontroller hava, kara ve denizden gerçekleştiriliyor.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada denetimler üst seviyeye çıkarıldı; kontroller hava, kara ve denizden gerçekleştiriliyor.

Kentte vaka sayılarının bir an önce istenilen seviyeye düşmesi için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

Kentin farklı yerlerinde çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu, kısıtlamadan muaf tutulanlar denetimden geçiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle havadan denetim yapılıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, sahillerde de çalışma yürütülüyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne çıkan tüm yollara 500 metre arayla dubalar konuldu, kontrol noktaları oluşturuldu.

Konyaaltı Sahili'nden denize giren ve güneşlenenlerin turist olup olmadığının tespiti için kimlik ve pasaport kontrolü yapan ekipler, sahilde gün boyunca nöbet tutuyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası uygulanıyor.

Atlı Polis Birliği de sahil bandında gerçekleştirilen denetimlere destek veriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de teknelerle denizden sahile yaklaşarak denetim gerçekleştiriyor.

"Vaka sayılarını düşürüp 'Biz güvenliyiz' diyebilmeliyiz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine, tam kapanma sürecinde tedbirlerin titizlikle uygulanmasının herkesi memnun ettiğini söyledi.

Herkesin kurallara uymasını isteyen Çetin şunları kaydetti:

"Çok fazla sektöre muafiyet verilmesi ciddi denetleme gerektiriyor. Tam kapanma sürecinde vatandaşları evlerinde tutabilirsek 17 günün sonunda vaka sayılarının epey düşeceğini düşünüyoruz. Bu denetimleri sıkı tutarak vaka sayılarımızı düşürüp 'Biz güvenliyiz.' diyebilmeyiz çünkü Almanya'dan, Rusya'dan tatil için rezervasyonlar var. Sezona rahat başlamamız gerekiyor."

"Bu süreçten çıkmak için tedbirlere uymak gerekiyor"

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen turizmci Cem Kınay da tam kapanmanın vakaların düşmesi için hayırlı sonuçlar getireceğini ümit ettiklerini anlattı.

Vaka sayılarının çok arttığı bir süreçte uygulamanın anlamlı olduğunu vurgulayan Kınay, "Bu süreçten çıkmak için muhakkak kapanmak ve tedbirlere daha iyi uymak gerekiyordu. En büyük hedefimiz, vaka sayılarının düşmesi. Bunun için denetimlerin sıkı olmasında fayda var. Bununla birlikte turizmde hareketlilik sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Kınay, turizm sektörünün sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konyaaltı Sahili, Sahil Güvenlik, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm merkezi Antalya'da Kovid-19 denetimleri hava, kara ve denizden yürütülüyor - Son Dakika


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