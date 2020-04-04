Turizm merkezi Antalya'da sahiller ve limanlar boş kaldı - Son Dakika

Balıkçı barınağı (drone)

Konyaaltı sahili (drone)

Kaleiçi (drone)

Cumhuriyet Meydanı

Polislerin vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarması ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Kaleiçi, Kazım Özalp, Güllük ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini yaşıyor. Polis ekipleri, işleri dolayısıyla sokakta bulunan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Antalya Balıkçı Barınağında da balıkçıların uyarıları dikkate aldığı görüldü.